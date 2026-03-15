Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đi bỏ phiếu

Lúc 7h15, Tổng Bí thư Tô Lâm và Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ghi phiếu và bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Sau khi bỏ phiếu, Tổng Bí thư Tô Lâm thăm hỏi cử tri tại điểm bỏ phiếu và dành thời gian trả lời phỏng vấn báo chí. Ông bày tỏ rất phấn khởi khi thực hiện quyền cử tri và chứng kiến đông đảo người dân tham gia bỏ phiếu.

Tổng Bí thư cho biết cuộc bầu cử nhằm lựa chọn những người được nhân dân tín nhiệm để đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri và tham gia quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Ảnh: Giang Huy