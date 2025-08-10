Lãnh đạo châu Âu: Giải pháp hòa bình phải bảo vệ lợi ích của Ukraine

Các lãnh đạo châu Âu kêu gọi tăng áp lực lên Nga và bảo vệ lợi ích Ukraine, khi đang có lo ngại cuộc gặp Trump - Putin sẽ dẫn đến thỏa thuận yêu cầu Kiev nhượng bộ nhiều vùng lãnh thổ.

Lãnh đạo Anh, Ba Lan, Đức, Pháp, Italy, Phần Lan và Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) ngày 9/8 ra tuyên bố chung "hoan nghênh những nỗ lực của Tổng thống Trump nhằm chấm dứt tình trạng giết chóc ở Ukraine". Tuy nhiên tuyên bố cũng nhấn mạnh "giải pháp ngoại giao phải bảo vệ các lợi ích an ninh quan trọng của Ukraine và châu Âu".

"Chúng tôi nhất trí rằng những lợi ích sống còn này bao gồm nhu cầu về các bảo đảm an ninh mạnh mẽ và đáng tin cậy, cho phép Ukraine bảo vệ hiệu quả chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của mình. Ukraine có quyền tự do lựa chọn con đường phát triển của mình. Các cuộc đàm phán có ý nghĩa chỉ có thể diễn ra trong bối cảnh ngừng bắn hoặc giảm giao tranh", các lãnh đạo nêu trong tuyên bố.

Các lãnh đạo châu Âu nhấn mạnh cần duy trì ủng hộ Ukraine và gây áp lực với Nga. "Con đường dẫn tới hòa bình ở Ukraine không thể được quyết định nếu thiếu Ukraine. Chúng tôi vẫn kiên định với nguyên tắc rằng biên giới quốc tế không được thay đổi bằng vũ lực. Đường tiếp xúc hiện tại nên là điểm khởi đầu của các cuộc đàm phán", tuyên bố có đoạn.

Binh sĩ Ukraine huấn luyện trên thao trường gần thành trì Pokrovsk, tỉnh Donetsk ngày 8/8. Ảnh: AP

Tuyên bố được đưa ra cùng ngày Phó Tổng thống Mỹ JD Vance gặp Ngoại trưởng Anh David Lammy cùng đại diện của Ukraine và các đồng minh tại dinh thự Chevening, phía nam thủ đô London của Anh, để thảo luận về nỗ lực thúc đẩy hòa bình do Tổng thống Trump chủ trì.

Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày 10/8 cho biết Ukraine coi trọng và ủng hộ hoàn toàn tuyên bố chung của các lãnh đạo châu Âu. Ông nhấn mạnh Ukraine "đang bảo vệ những lợi ích an ninh quan trọng của các quốc gia châu Âu".

Ông Trump dự định gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Alaska ngày 15/8. Ông nói rằng các bên, bao gồm cả Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, đã gần đạt được thỏa thuận có thể giải quyết cuộc xung đột kéo dài ba năm rưỡi. Tổng thống Mỹ nói thỏa thuận sẽ "bao gồm một số trao đổi lãnh thổ để cải thiện lợi ích của cả hai bên".

Trong khi đó, Tổng thống Zelensky tuyên bố mọi quyết định không có sự tham gia của Ukraine đều không mang lại hòa bình, bác bỏ khả năng Kiev nhượng bộ lãnh thổ.

Cục diện chiến sự Nga - Ukraine. Đồ họa: RYV

Andriy Yermak, chánh văn phòng Tổng thống Ukraine, cho biết "một lệnh ngừng bắn là cần thiết, nhưng tiền tuyến không phải là biên giới", ám chỉ Ukraine từ chối bất kỳ nhượng bộ lãnh thổ nào trước Nga.

Giao tranh ác liệt giữa Nga và Ukraine vẫn diễn ra trên chiến tuyến dài hơn 1.000 km. Nga đang kiểm soát hoàn toàn tỉnh Lugansk, khoảng 70% diện tích các tỉnh Donetsk, Zaporizhzhia, Kherson, khoảng 3% diện tích tỉnh Kharkov cùng một số khu vực tại tỉnh Sumy và Dnipropetrovsk.

Nguyễn Tiến (Theo Reuters, AFP, AP)