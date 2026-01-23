Lãnh đạo các nước chúc mừng Tổng Bí thư Tô Lâm tái đắc cử

Lãnh đạo Lào, Trung Quốc và Campuchia đã gửi điện, thư chúc mừng Tổng Bí thư Tô Lâm tái đắc cử tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trong thư chúc mừng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith khẳng định việc Tổng Bí thư Tô Lâm tái đắc cử nhiệm kỳ mới thể hiện sự tin tưởng và đánh giá cao của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đối với những đóng góp to lớn trong thời gian qua. Ông chúc mừng thành công của Đại hội XIV và bày tỏ tin tưởng Việt Nam sẽ hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đã đề ra.

Tổng Bí thư Lào nhấn mạnh sẽ cùng Tổng Bí thư Tô Lâm và ban lãnh đạo mới của Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục gìn giữ, vun đắp và tăng cường mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược Lào - Việt Nam.

Ông cũng mong sớm gặp lại Tổng Bí thư Tô Lâm để trao đổi, thống nhất phương hướng thúc đẩy gắn kết chiến lược giữa hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, nhằm cùng vững bước tiến vào kỷ nguyên phát triển mới.

Tổng Bí thư Tô Lâm tại cuộc họp báo ngày 23/1. Ảnh: Giang Huy

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình cũng đã gửi điện chúc mừng Tổng Bí thư Tô Lâm và Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa mới.

Ông đánh giá cao những thành tựu to lớn Việt Nam đạt được trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và đổi mới, đồng thời khẳng định vai trò, vị thế quốc tế của Việt Nam không ngừng được nâng cao.

Tổng Bí thư Trung Quốc cho rằng thành công của Đại hội XIV mở ra kỷ nguyên phát triển mới cho Việt Nam, bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng khóa mới, Việt Nam sẽ tiếp tục giành nhiều thành tựu to lớn hơn. Ông bày tỏ trân trọng quan hệ giữa hai bên, khẳng định sẵn sàng cùng Tổng Bí thư Tô Lâm tăng cường trao đổi chiến lược, làm sâu sắc quan hệ hai Đảng, hai nước và thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc - Việt Nam có ý nghĩa chiến lược.

Trong thư chúc mừng, Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni bày tỏ tin tưởng Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, đồng thời giữ vững vai trò quan trọng trong khu vực và trên thế giới. Ông kỳ vọng quan hệ Việt Nam - Campuchia tiếp tục phát triển vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển đất nước.

Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen cũng gửi thư chúc mừng, nhấn mạnh việc Tổng Bí thư Tô Lâm tái đắc cử thể hiện sự tín nhiệm cao của Đảng và nhân dân Việt Nam. Ông tin tưởng quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai nước sẽ tiếp tục được củng cố và phát triển bền vững.

Thanh Tâm