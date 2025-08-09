Lãnh đạo Ấn Độ - Nga điện đàm về Ukraine

Thủ tướng Ấn Độ Modi nói đã có cuộc điện đàm "tốt đẹp" với Tổng thống Nga Putin để thảo luận về xung đột Ukraine và quan hệ song phương.

"Đã có cuộc trao đổi rất tốt đẹp và chi tiết với bạn của tôi, Tổng thống Putin. Tôi cảm ơn ông ấy vì đã chia sẻ các diễn biến mới nhất về Ukraine", Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi viết trên mạng xã hội X hôm 8/8.

Ông cho biết hai lãnh đạo đã rà soát tiến độ trong chương trình nghị sự song phương, tái khẳng định cam kết thắt chặt hơn nữa Quan hệ Đối tác Chiến lược Đặc biệt và Đặc quyền với Nga. "Tôi mong được đón tiếp Tổng thống Putin cuối năm nay", Thủ tướng Modi cho hay.

Điện Kremlin cho biết Tổng thống Vladimir Putin đã trao đổi với Thủ tướng Modi về kết quả cuộc gặp của ông với đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff. Hai lãnh đạo còn thảo luận về hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư song phương.

Thủ tướng Modi (trái) và Tổng thống Putin tại hội nghị thượng đỉnh BRICS ở Kazan, Nga tháng 10/2024. Ảnh: AFP

Cuộc điện đàm diễn ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho Ấn Độ thời hạn ba tuần để tìm nguồn cung thay thế dầu mỏ của Nga, nếu không muốn mức thuế quan 25% hiện tại tăng lên gấp đôi.

Mua dầu từ Nga đã giúp Ấn Độ tiết kiệm hàng tỷ USD chi phí nhập khẩu và giữ giá nhiên liệu trong nước ở mức tương đối ổn định. Tuy nhiên, lợi ích này đang bị đe dọa trước biện pháp thuế quan của ông Trump.

Đối với Nga, xuất khẩu dầu mỏ là một trong các nguồn thu quan trọng để nước này duy trì chiến dịch ở Ukraine. Nga cũng là nhà cung cấp vũ khí hàng đầu của Ấn Độ và hai nước đã duy trì quan hệ nồng ấm từ thời Liên Xô.

Theo Điện Kremlin, Tổng thống Putin cùng ngày cũng thông báo về kết quả cuộc gặp với đặc phái viên Witkoff trong các cuộc điện đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko, Tổng thống Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev và Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev.

Tổng thống Putin hôm 7/8 cũng điện đàm với người đồng cấp Nam Phi Cyril Ramaphosa, người cho biết nước này hoàn toàn ủng hộ các đề xuất "giúp chấm dứt chiến sự và mang lại hòa bình lâu dài giữa Nga và Ukraine".

Sau khi ông Putin gặp ông Witkoff hôm 6/8 tại Moskva, Điện Kremlin thông báo hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ sẽ diễn ra sớm nhất là vào tuần sau. Thời điểm cụ thể, địa điểm tổ chức và chương trình nghị sự chưa được công bố.

Ông Putin hôm 7/8 cho biết Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) là một trong những địa điểm phù hợp để diễn ra sự kiện.

Phạm Giang (Theo TASS, AFP, Reuters)