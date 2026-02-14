Làng nghề gói bánh chưng bánh tét hối hả phục vụ Tết

Làng An Truyền (xã Phú An cũ, nay là phường Mỹ Thượng), nằm bên Đầm Chuồn, nổi tiếng với nghề gói bánh chưng, bánh tét phục vụ người dân dịp Tết. Những ngày cuối tháng Chạp, không khí trong làng tất bật khi các hộ tăng tốc gói bánh, kịp giao cho khách.

Tại cơ sở của bà Nghiệp ở xóm 9, hơn 10 lao động ngồi quây quần giữa sân, thoăn thoắt gói bánh.