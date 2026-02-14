Làng nghề gói bánh chưng bánh tét hối hả phục vụ Tết

Làng An Truyền (xã Phú An cũ, nay là phường Mỹ Thượng), nằm bên Đầm Chuồn, nổi tiếng với nghề gói bánh chưng, bánh tét phục vụ người dân dịp Tết. Những ngày cuối tháng Chạp, không khí trong làng tất bật khi các hộ tăng tốc gói bánh, kịp giao cho khách.
Tại cơ sở của bà Nghiệp ở xóm 9, hơn 10 lao động ngồi quây quần giữa sân, thoăn thoắt gói bánh.
Mỗi người đảm nhận một công đoạn để hoàn thiện bánh tét, bánh chưng. Người lớn tuổi phụ trách lựa chọn, phân loại lá chuối trước khi chuyển sang khâu gói.
Từ trước tháng Chạp, các cơ sở tại làng An Truyền đã chủ động đặt mua lá chuối từ các tỉnh phía Nam, do nguồn cung tại địa phương không đáp ứng đủ nhu cầu sản xuất dịp cao điểm.
Nhân bánh chưng, bánh tét được chuẩn bị kỹ lưỡng: đậu xanh đãi sạch vỏ, ngâm mềm; thịt heo tươi, chọn phần ba chỉ cân đối giữa nạc và mỡ để khi nấu bánh không bị khô, cũng không quá béo.
Những đòn bánh tét nhân đậu xanh, thịt heo được người dân làng An Truyền gói chặt trong lớp nếp và lá chuối. Công đoạn buộc lạt tre giữ vai trò quan trọng, quyết định bánh có tròn đều, chắc tay hay không.
Bánh sau khi định hình được bọc kỹ nhiều lớp lá chuối xanh. Ngoài lạt tre, một số hộ còn sử dụng dây ngũ sắc để buộc, vừa cố định bánh, vừa tạo điểm nhấn khi bày cúng dịp Tết.
Khác với các tỉnh thành hay dùng lá dong để gói bánh, bánh chưng ở đây được gói lá chuối, dùng khuôn bằng đồng gia cố bên ngoài để bánh vuông vức. Kích thước khuôn phổ biến 15cm x15 cm.
Để nấu chín bánh tét với số lượng lớn, các cơ sở tại An Truyền sử dụng những nồi cỡ lớn, đặt trên bếp củi.
Trong suốt 12 giờ nấu, người làm bánh phải túc trực liên tục để chêm thêm nước, tiếp củi, giữ lửa đều cho bánh chín kỹ.
Sau một đêm nấu chín, bánh tét được đóng gói, vận chuyển giao cho khách đã đặt trước.
Hiện làng An Truyền còn hơn 10 cơ sở gói bánh chưng, bánh tét, phục vụ nhu cầu cúng Tết của người dân địa phương và các vùng lân cận.
Người dân làng An Truyền gói bánh chưng, bánh tét. Video: Võ Thạnh
Võ Thạnh