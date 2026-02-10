Làng cá nướng Cửa Lò tất bật vụ Tết

Cận Tết Bính Ngọ, người dân phường Cửa Lò thường dậy từ rạng sáng, túc trực tại bến cá Nghi Thủy để mua cá biển về nướng, bán kiếm lời.

Khi tàu cập bến, khoang đầy ắp các loại cá như thu, bù, dược, chim, trích, thửng, chủ các cơ sở thay nhau trả giá, mua mỗi lần vài trăm kg rồi huy động người trong gia đình chở về nướng.