Làng cá nướng Cửa Lò tất bật vụ Tết

Cận Tết Bính Ngọ, người dân phường Cửa Lò thường dậy từ rạng sáng, túc trực tại bến cá Nghi Thủy để mua cá biển về nướng, bán kiếm lời.
Khi tàu cập bến, khoang đầy ắp các loại cá như thu, bù, dược, chim, trích, thửng, chủ các cơ sở thay nhau trả giá, mua mỗi lần vài trăm kg rồi huy động người trong gia đình chở về nướng.
Cá sau khi sơ chế, phân loại được đặt lên giàn thép ven đường, phơi 3-5 tiếng cho ráo nước trước khi đưa vào lò.
Trong các loại hải sản, cá thu có giá trị kinh tế cao nhất, trở thành mặt hàng chủ lực của nhiều hộ chế biến ở phường Cửa Lò mỗi dịp Tết.
Mỗi cơ sở nướng cá rộng khoảng 200 m2, bên trong bố trí bếp, quạt điện và nhiều giá đỡ để đặt các mẻ cá.
Mỗi mẻ cá nướng khoảng 50 miếng hoặc 50 con, tùy loại. Vỉ nướng đặt cách than 10-15 cm để tránh cháy. Chị Nguyễn Thị Luyến, thợ nướng cá, cho biết mỗi mẻ mất 5-10 phút, người nướng phải điều chỉnh lửa, lật đều tay. Cá đạt chuẩn khi bên ngoài ngả vàng, dậy mùi thơm, bên trong thịt dẻo, ăn ngọt và béo.
Các cơ sở thường thuê một thợ nướng cá riêng, tiền công khoảng 300.000 đồng mỗi ngày. Các xưởng làm nhỏ lẻ thì gia chủ kiêm luôn công việc này. Cận Tết Bính Ngọ, nhiều hộ tăng ca, thuê thêm 3-4 lao động để kịp đơn hàng.
Chị Nguyễn Thị Hằng, 46 tuổi, trú khối Thành Công, cho biết công việc không quá nặng nhọc, song phải khom lưng suốt ngày, mỗi lần bước ra khỏi lò, quần áo lại ám mùi cá.
"Ngày thường tôi nướng khoảng 200 kg cá các loại, cận Tết trung bình 700 kg, có hôm hơn 800 kg, doanh thu trên 50 triệu đồng", chị Hằng nói.
