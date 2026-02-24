Làm thế nào để bạn trai người nước ngoài mua lại căn hộ đang thuê?

Đồng nghiệp người Mỹ và cũng là bạn trai của tôi đang làm giáo viên tại trung tâm Anh ngữ ở TP HCM, đã sinh sống và làm việc tại Việt Nam khoảng 5 năm.

Nhiều năm qua, anh thuê căn hộ tại khu vực phường An Khánh (quận 2 cũ). Gần đây, chủ nhà có nhu cầu bán nên anh muốn mua lại vì vị trí thuận tiện đi làm và có ý định sinh sống lâu dài. Tuy nhiên, anh không biết thủ tục và pháp luật Việt Nam quy định thế nào về việc này.

Tôi biết hiện pháp luật Việt Nam có cho phép người nước ngoài được mua nhà, nhưng chưa rõ điều kiện cụ thể thế nào?

Nhờ luật sư tư vấn giúp người bạn của tôi có được trực tiếp ký hợp đồng mua lại căn hộ với chủ sở hữu hay không? Nếu không, người nước ngoài được mua nhà theo diện nào và cần thực hiện những thủ tục gì?

Độc giả Mai Lan

>> Luật sư Hà Hải tư vấn