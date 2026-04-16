Làm giả hàng chục nghìn hộp thuốc đông y tại TP HCM

Cảnh sát phát hiện hơn 4.000 hộp thuốc thành phẩm cùng khoảng 790 kg viên nén, viên nang trong đường dây sản xuất thuốc đông y giả do Thái Chánh Kiên cầm đầu.

Ngày 16/4, Kiên, Mã Du Thái và Văn Tất Khang bị Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an TP HCM bắt tạm giam về hành vi Sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh.

Thái Chánh Kiên và 2 đồng phạm bị bắt. Ảnh: Công an TP HCM

Trước đó, cuối tháng 3, PC03 phát hiện một người chở hàng nghi là thuốc giả trên đường Âu Cơ nên dừng xe kiểm tra. Từ lời khai, công an lần theo manh mối, bắt Kiên - người cầm đầu, trực tiếp điều hành đường dây.

Khám xét nhiều địa điểm, cảnh sát thu giữ hơn 4.000 hộp thuốc thành phẩm, khoảng 790 kg viên nén, viên nang (tương đương gần 1,5 triệu viên, hơn 25.000 hộp loại 60 viên) cùng lượng lớn bao bì, tem nhãn, máy móc.

Theo cơ quan điều tra, từ năm 2021, Kiên sản xuất thuốc đông y không phép. Đến cuối năm 2024, ông chuyển sang làm thuốc giả, in nhãn mác nguồn gốc nước ngoài để bán ra thị trường. Thái và Khang giúp thiết kế, in ấn bao bì. Một số sản phẩm của nhóm này có trộn Paracetamol, tiềm ẩn nguy cơ với sức khỏe người dùng.

Cảnh sát kiểm tra nơi sản xuất thuốc giả. Ảnh: Công an TP HCM

Công an TP HCM đang mở rộng điều tra.

Quốc Thắng