Lâm Đồng giao 51 ha đất cho Sun Group làm khu đô thị 12.000 tỷ đồng

Công ty thành viên Sun Group được giao hơn 51 ha đất tại TP Phan Thiết cũ để thực hiện khu đô thị Hàm Tiến - Mũi Né (khu III).

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa có quyết định thu hồi hơn 51 ha đất do Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh quản lý để giao cho Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Mặt Trời Phan Thiết, thành viên Sun Group. Khu này nằm trong khu vực triển khai dự án thương mại, dịch vụ mới Hàm Tiến - Mũi Né (khu III) với tổng diện tích 220 ha.

Khu đất đã hoàn thành việc bồi thường cho các hộ dân tại TP Phan Thiết cũ, gồm 44 ha đất trồng cây lâu năm và 1.960 m2 trồng cây hàng năm.

Trong đó, hơn 5,6 ha đất tại phường Mũi Né được tỉnh Lâm Đồng cho Công ty Mặt Trời Phan Thiết thuê để làm khu thương mại dịch vụ và xây cơ sở giáo dục, đào tạo. Cụ thể, hơn 2,5 ha đất xây công viên nước, công viên chuyên đề được thu tiền thuê hằng năm. Còn hơn 3 ha đất xây nhà thương mại liền kề sẽ được thu tiền thuê đất một lần cho cả chu kỳ. Thời hạn sử dụng đất trong 50 năm.

Với gần 46 ha còn lại, tỉnh giao cho doanh nghiệp để xây nhà ở, công trình giao thông, khu vui chơi giải trí công cộng, xử lý chất thải. Trong đó, Nhà nước thu tiền sử dụng với 21,5 ha đất ở (chung cư, nhà biệt thự, liền kề), phần diện tích còn lại được miễn khoản này.

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao xác định giá đất tính thu tiền sử dụng, thuê đất. Công ty Mặt Trời Phan Thiết cần hoàn thành thủ tục với phần diện tích còn lại của dự án.

Khu vực dự kiến triển khai dự án khu đô thị thương mại dịch vụ mới Hàm Tiến - Mũi Né. Ảnh: Việt Quốc

Tháng 12/2025, Mặt Trời Phan Thiết được tỉnh cấp chấp thuận đầu tư khu đô thị Hàm Tiến - Mũi Né (khu III) với vốn 12.000 tỷ đồng. Khu đô thị gồm 5.500 sản phẩm nhà ở, quy mô dân số khoảng 15.000 người.

Từ 1/7/2025, Lâm Đồng sáp nhập với Bình Thuận, Đắk Nông, lấy tên là Lâm Đồng. Tỉnh mới được đánh giá có nhiều lợi thế thu hút đầu tư đô thị, dịch vụ, cảng biển và du lịch. Tại cuộc họp tháng 11 năm ngoái, đại diện Sun Group cho biết hoàn thiện thủ tục đầu tư 10 dự án khu du lịch, đô thị, hạ tầng, đồng thời đề xuất thêm các dự án khác tại tỉnh này.

Ngọc Diễm