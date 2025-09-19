Lai Châu có tân Bí thư Tỉnh ủy

Ông Lê Minh Ngân, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu nhiệm kỳ 2025-2030.

Sáng 19/9, Đại hội Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ 15, nhiệm kỳ 2025-2030 công bố kết quả bầu cử, trong đó ông Lê Minh Ngân được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy thay bà Giàng Páo Mỷ.

Ông Lê Văn Lương, Chủ tịch UBND tỉnh và ông Sùng A Hồ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, được bầu giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy gồm 13 người, do ông Nguyễn Ngọc Vinh làm Chủ nhiệm.

Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, ông Ngân khẳng định sẽ xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên tận tâm, gương mẫu, đưa Lai Châu phát triển xanh, nhanh, bền vững bước vào kỷ nguyên mới.

Ông Lê Minh Ngân phát biểu tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Lai Châu ngày 18/9. Ảnh: Cổng thông tin Lai Châu

Ông Lê Minh Ngân 56 tuổi, quê Quảng Bình (nay là Quảng Trị), có trình độ thạc sĩ Kinh tế. Ông từng giữ các chức vụ Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình. Tháng 2/2020, ông được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Đến tháng 3/2025, khi Bộ Tài nguyên và Môi trường hợp nhất với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành Bộ Nông nghiệp và Môi trường, ông tiếp tục giữ cương vị Thứ trưởng. Đầu tháng 9/2025, Ban Bí thư điều động ông giữ chức Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lai Châu.

Lai Châu là tỉnh miền núi Tây Bắc, rộng 9.000 km2, dân số gần 500.000; phía bắc giáp tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) và Lào Cai; phía đông giáp Lào Cai, Yên Bái; phía tây giáp Điện Biên; phía nam giáp Điện Biên, Sơn La. Lai Châu có hơn 265 km đường biên giới Việt - Trung, có cửa khẩu quốc gia Ma Lù Thàng.

Vũ Tuân