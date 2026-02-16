ItalyHai ngôi sao trượt băng nghệ thuật Olivia Smart và Jean-Luc Baker thông báo đính hôn tại Milan đúng dịp Valentine, khép lại nhiều năm cạnh tranh trên sân băng để chính thức trở thành "một đội" ngoài đời.

Tại Olympic mùa Đông 2026, Smart cùng bạn nhảy Tim Dieck xếp thứ 9 nội dung khiêu vũ trên băng. Dù không giành huy chương, nữ VĐV rời Italy với chiếc nhẫn đính hôn - kỷ niệm được cô gọi là "không thể nào quên".

Kỳ phùng địch thủ trượt băng đính hôn ngày Valentine Jean-Luc Baker đăng video cầu hôn Olivia Smart tại Milan.

Baker quỳ gối cầu hôn bạn gái trong khung cảnh lãng mạn trên đường phố Milan. Trong đoạn video anh đăng tải lên Instagram với tựa đề "Người ấy luôn là em", Baker ghi lại toàn bộ quá trình chuẩn bị, từ lúc cầm sẵn chiếc nhẫn trên khán đài khi Smart thi đấu đến giây phút cô xúc động nói "Đồng ý" dưới chiếc ô giữa trời mưa.

Smart cũng chia sẻ loạt ảnh đính hôn kèm dòng chú thích ngắn gọn "14.02.26" - ngày cô chính thức trở thành vị hôn thê, mở ra chương mới sau những năm tháng vừa là đối thủ, vừa là tri kỷ.

Thông tin nhanh chóng nhận được hàng loạt lời chúc mừng từ người hâm mộ. Nhiều bình luận bày tỏ xúc động, gọi đây là cái kết đẹp cho mối duyên bắt đầu từ sân băng.

Jean-Luc Baker cùng bạn nhảy Kaitlin Hawayek trình diễn bài thi khiêu vũ tự do nội dung ice dance tại chặng ISU Grand Prix Rostelecom Cup ở Sochi, Nga ngày 27/11/2021 ở Sochi, Nga. Ảnh: AP

Sinh năm 1993, Baker là VĐV khiêu vũ trên băng mang hai quốc tịch Anh - Mỹ. Thi đấu cùng bạn nhảy Kaitlin Hawayek, anh từng vô địch Four Continents 2018, đăng quang NHK Trophy 2018 và giành bốn HC đồng quốc gia Mỹ liên tiếp giai đoạn 2019-2022.

Ở cấp độ trẻ, bộ đôi này là nhà vô địch thế giới trẻ 2014, á quân Chung kết Junior Grand Prix 2013 và vô địch trẻ quốc gia Mỹ 2014.

Trong khi đó, Smart, sinh năm 1997, mang quốc tịch Anh - Tây Ban Nha và hiện thi đấu cho Tây Ban Nha cùng Tim Dieck. Hai VĐV này ba lần vô địch quốc gia Tây Ban Nha (2024-2026), giành HC đồng Skate America 2024, HC vàng CS Nepela Memorial 2025 và HC bạc Challenge Cup 2024. Họ đoạt HC đồng bài tự do tại Giải vô địch thế giới 2025 và đại diện Tây Ban Nha dự Olympic mùa đông 2026.

Olivia Smart (trái) và Tim Dieck thi đấu tại Olympic mùa Đông 2026. Ảnh: ABC

Trước đó, Smart từng thi đấu cùng Adrian Diaz, giành HC đồng Skate Canada International 2021, bốn huy chương hệ thống Challenger Series và ba chức vô địch quốc gia Tây Ban Nha, đồng thời góp mặt tại Olympic mùa đông 2022.

Ở giai đoạn đầu sự nghiệp, cô cùng Joseph Buckland ba lần vô địch trẻ quốc gia Anh (2012-2014) và từng vào top 10 thế giới trẻ năm 2014. Ngoài sân băng, Smart còn tham gia mùa thứ 15 của chương trình truyền hình "Dancing on Ice" của ITV.

Hồng Duy (theo The Sun)