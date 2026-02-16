Kỷ lục HC vàng Olympic mùa Đông bị phá

ItalyJohannes Hosflot Klaebo lập kỷ lục giành 9 HC vàng tại Olympic mùa Đông, sau chiến thắng cùng đội Na Uy ở nội dung tiếp sức 4x7,5km trượt tuyết băng đồng nam.

Trên sân trượt tuyết băng đồng Tesero ở Olympic Milano-Cortina 2026, Klaebo khép lại chặng cuối với khoảng cách an toàn, giúp Na Uy về nhất với thời gian 1 giờ 4 phút 24,05 giây. Đây là HC vàng thứ tư của anh tại Thế vận hội năm nay và là HC vàng Olympic thứ chín trong sự nghiệp, cột mốc chưa từng có trong lịch sử Olympic mùa Đông.

Klaebo ở phần thi tiếp sức 4x7,5km trượt tuyết băng đồng nam, tại sân trượt tuyết băng đồng Tesero, tỉnh Trentino, Italy, Olympic mùa Đông ngày 15/2/2026. Ảnh: AP

Klaebo bước vào chặng cuối với lợi thế 12,2 giây mà các đồng đội Emil Iversen, Martin Loewstroem Nyenget và Einar Hedegart tạo dựng. Khi cán đích, khoảng cách được nới lên thành 22,2 giây so với đội về nhì Pháp. Anh thả lỏng những mét cuối, giơ tay ăn mừng trước khi lao vào vòng tay đồng đội đang chờ sẵn cùng lá cờ Na Uy.

"Tôi thích kỷ lục này, nhưng chiến thắng tiếp sức mới là điều quan trọng nhất với chúng tôi", Klaebo nói sau cuộc đua. "Cảm ơn các đồng đội đã để lại cho tôi nhiệm vụ dễ dàng trong cuộc thi này".

Với 9 HC vàng, Klaebo vượt qua ba tượng đài thể thao mùa Đông đều tới từ Na Uy gồm Marit Bjoergen, Bjorn Daehlie và Ole Einar Bjoerndalen, những người sở hữu 8 HC vàng Olympic. Ở tuổi 29, anh trở thành VĐV giàu HC vàng nhất lịch sử Olympic mùa Đông. Còn nếu tính cả Olympic mùa Hè, chỉ có kình ngư Michael Phelps giành nhiều HC vàng hơn Klaebo, với 23 tấm vàng.

Chiến thắng này cũng giúp Na Uy nâng số HC vàng tại Milano-Cortina 2026 lên con số 11, tiếp tục dẫn đầu bảng tổng sắp cả về HC vàng lẫn tổng huy chương (22). Trước đó một ngày, đội nữ Na Uy cũng giành HC vàng tiếp sức ở trượt tuyết băng đồng.

Tại Milano-Cortina 2026, Klaebo thắng cả bốn nội dung đã thi đấu, và còn hai cơ hội nữa ở đồng đội nước rút nam ngày 18/2 và 50km classic ngày 21/2. Nếu tiếp tục đăng quang ở cả hai nội dung này, Klaebo sẽ trở thành VĐV nam đầu tiên đoạt trọn 6 HC vàng tại một kỳ Olympic mùa Đông.

Sự thống trị của Klaebo khiến nhiều đối thủ thừa nhận khoảng cách là rất lớn. VĐV Mỹ Zak Ketterson đánh giá tay trượt Na Uy có thể nằm trong nhóm VĐV vĩ đại nhất, không chỉ ở thể thao mùa Đông mà trên toàn bộ đấu trường Olympic.

Hoàng An (theo Athletic, Guardian)