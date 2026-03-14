Kun Marathon trở lại với thông điệp 'bảo vệ muôn loài'

Kun Marathon, giải chạy dành cho trẻ 6-10 tuổi, công bố giải đầu tiên năm 2026 tại TP HCM ngày 21/3 với thông điệp giáo dục bảo vệ động vật.

Lần thứ ba tổ chức tại đô thị lớn nhất cả nước, Kun Marathon tiếp tục song hành VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight. Đây là sự kiện khởi động cho chuỗi giải năm 2026 với chủ đề hoàn toàn mới "Cùng Kun bảo vệ muôn loài".

Đại diện ban tổ chức cho biết thông điệp giáo dục về tình yêu thiên nhiên và ý thức bảo vệ động vật sẽ xuất hiện xuyên suốt tất cả các giải đấu của Kun Marathon trong 6 tháng đầu năm tới.

Các em nhỏ tham dự Kun Marathon TP HCM 2025. Ảnh: VnExpress Marathon

Thông qua đường chạy và các hoạt động trải nghiệm, sự kiện không chỉ tạo sân chơi vận động cho trẻ 6-10 tuổi mà còn giúp các em khám phá thế giới tự nhiên. Thảo Cầm Viên, không gian xanh lâu đời của thành phố, sẽ là địa điểm diễn ra chuỗi sự kiện lần này. Các runner nhí sẽ có cơ hội vừa vận động, vừa tìm hiểu về môi trường sống của nhiều loài động vật.

Đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn của phụ huynh tại TP HCM và các tỉnh lân cận, ban tổ chức đã nâng quy mô sự kiện lên 2.500 VĐV, tăng thêm 500 suất so với mùa giải 2024.

Trong ngày thi đấu, các runner nhí sẽ chinh phục cung đường dài gần 1km với các thử thách vận động được thiết kế phù hợp thể lực. Hoàn thành đường chạy, mỗi bé sẽ nhận huy chương kỷ niệm ghi nhận nỗ lực cá nhân. Bên cạnh chạy bộ, các khu trải nghiệm tại sự kiện sẽ bố trí booth game mô phỏng hệ sinh thái tự nhiên.

Tại đây, các em có thể tham gia các trò chơi tương tác giáo dục, giúp hình thành ý thức gìn giữ thiên nhiên ngay từ nhỏ. Đồng hành cùng các em là những gương mặt quen thuộc như nghệ sĩ Trường Giang, Hạo Khang, Bối Bối, Đức Thắng và Bé Mon TV.

Hải Long