Kun Marathon Huế trở lại với quy mô 2.500 VĐV

Kun Marathon, giải chạy dành cho trẻ 6-10 tuổi, trở lại Huế ngày 18/4 với quy mô 2.500 runner nhí, lan tỏa thông điệp bảo vệ động vật.

Trở lại cố đô lần thứ 6, Kun Marathon tiếp tục song hành VnExpress Marathon Huế 2026. Sau nhiều mùa nhận được sự hưởng ứng lớn từ phụ huynh tại cố đô và các tỉnh lân cận, ban tổ chức quyết định nâng quy mô sự kiện năm nay lên 2.500 VĐV, tăng 500 suất so với hai mùa 2024 và 2025. Cổng đăng ký sẽ mở từ 15h ngày 10/4 trên website chương trình.

Điểm nhấn của mùa giải năm nay là thông điệp "Cùng Kun bảo vệ muôn loài". Chủ đề này được ban tổ chức lựa chọn xuyên suốt chuỗi giải trong nửa đầu năm 2026, hướng đến việc kết hợp giữa vận động thể chất với giáo dục trẻ em về tình yêu thiên nhiên, sự quan tâm tới động vật và ý thức bảo vệ môi trường sống.

Các em nhỏ sải bước trên đường chạy Kun Marathon TP HCM tháng 3 vừa rồi. Ảnh: VnExpress Marathon

Quảng trường Ngọ Môn sẽ là địa điểm diễn ra sự kiện. Tại đây, các runner nhí sẽ chinh phục cung đường dài gần 1km với các thử thách vận động được thiết kế phù hợp thể lực. Hoàn thành đường chạy, mỗi bé sẽ nhận huy chương kỷ niệm ghi nhận nỗ lực cá nhân.

Bên cạnh trải nghiệm vận động, các em được tham gia các trò chơi tương tác giáo dục, giúp hình thành ý thức gìn giữ thiên nhiên ngay từ nhỏ như "Mang trứng về tổ ", "Làm sạch đại dương", "Giải cứu rừng xanh", "Cho bạn thú ăn"...

Đồng hành cùng các em là nhiều gương mặt được yêu mến như nghệ sĩ Trường Giang, vận động viên tâng bóng nghệ thuật Việt Anh, Cấn Minh Đức, ca sĩ - diễn viên Ali Thục Phương, YouTuber Mèo Simmy và Mike Đen.

Cổng đăng ký dự kiến mở vào 15h thứ Sáu, ngày 10/4.

Huế là điểm dừng thứ hai của Kun Marathon trong năm nay. Trước đó, giải diễn ra tại TP HCM, thu hút hàng nghìn trẻ em và phụ huynh tham gia. Sau Huế, ban tổ chức dự kiến tiếp tục đưa sân chơi này đến nhiều địa phương khác như Cần Thơ, Đà Nẵng, Nha Trang, Vũng Tàu, Nghệ An...

Hải Long