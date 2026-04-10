Kun Marathon Huế 2026 mở đăng ký

Giải chạy dành cho trẻ từ 6 đến 10 tuổi, diễn ra tại quảng trường Ngọ Môn ngày 18/4, sẽ mở đăng ký 2.000 suất lúc 15h ngày 10/4.

Là hoạt động đồng hành cùng VnExpress Marathon Huế 2026, Kun Marathon sẽ diễn ra trong hai ngày 17-18/4 với quy mô 2.500 vận động viên nhí. Trong đó, 500 suất đã được trao cho các em nhỏ qua minigame diễn ra từ ngày 1-5/4.

Đợt đăng ký còn lại sẽ mở từ 15h hôm nay trên website chương trình.

Các em nhỏ vượt chướng ngại vật trên đường chạy Kun Marathon TP HCM diễn ra hồi tháng Ba. Ảnh: VnExpress Marathon

Ban tổ chức khuyến nghị phụ huynh truy cập sẵn website trên thiết bị có kết nối Internet ổn định để hạn chế tình trạng nghẽn hệ thống. Thông tin cần khai báo gồm: tên, tuổi, số định danh, số điện thoại của cha mẹ và VĐV. Mỗi tài khoản được phép đăng ký tối đa 5 bé và hệ thống sẽ tự động đóng khi đủ số lượng.

Sau khi đăng ký thành công, phụ huynh sẽ nhận email xác nhận kèm hướng dẫn từ ban tổ chức. Race-kit sẽ được phát vào ngày 17/4 tại Quảng trường Ngọ Môn. Cũng tại địa điểm này, những gia đình chưa kịp đăng ký online vẫn có thể nhận Bib bằng cách đổi 24 thẻ sưu tập trong các lốc sữa Kun.

Kun Marathon lần đầu đến Huế vào năm 2020. Qua nhiều mùa tổ chức, sự kiện đã thu hút hàng chục nghìn runner nhí cùng người thân tham gia đường chạy và các hoạt động đồng hành, trở thành điểm hẹn quen thuộc của nhiều gia đình mỗi dịp đến với cố đô.

Năm nay, ban tổ chức lựa chọn chủ đề "Cùng Kun bảo vệ muôn loài", hướng tới việc kết hợp vận động thể chất với giáo dục trẻ em về tình yêu thiên nhiên, sự quan tâm tới động vật và ý thức bảo vệ môi trường sống.

Theo đó, bên cạnh trải nghiệm vận động trên đường chạy gần 1km, các em được tham gia các trò chơi tương tác giáo dục, giúp hình thành ý thức gìn giữ thiên nhiên ngay từ nhỏ như "Mang trứng về tổ ", "Làm sạch đại dương", "Giải cứu rừng xanh", "Cho bạn thú ăn"...

Các em nhỏ tham gia trò chơi tương tác tại Kun Marathon TP HCM 2026. Ảnh: VnExpress Marathon

Đồng hành cùng các em là nhiều gương mặt được yêu mến như nghệ sĩ Trường Giang, vận động viên tâng bóng nghệ thuật Việt Anh, Cấn Minh Đức, ca sĩ - diễn viên Ali Thục Phương, YouTuber Mèo Simmy và Mike Đen.

Huế là điểm dừng thứ hai của Kun Marathon trong năm nay. Trước đó, giải đã diễn ra tại TP HCM, thu hút hàng nghìn trẻ em và phụ huynh tham gia. Sau Huế, sân chơi này dự kiến tiếp tục đến với nhiều địa phương khác như Cần Thơ, Đà Nẵng, Nha Trang, Vũng Tàu, Nghệ An...

