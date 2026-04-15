Trẻ em khám phá muôn loài tại Kun Marathon Huế 2026

Giải chạy diễn ra ngày 18/4 tại Quảng trường Ngọ Môn sẽ kết hợp các hoạt động giáo dục bảo vệ động vật cho 2.500 trẻ em 6-10 tuổi.

Sau màn ra mắt thành công tại TP HCM hồi tháng 3, ban tổ chức Kun Marathon cho biết sẽ tiếp nối thông điệp "Cùng Kun bảo vệ muôn loài" tại Huế. Sự kiện cuối tuần này sẽ giữ thể thức chạy bộ, vận động 1km nhưng kết hợp thêm chuỗi hoạt động giáo dục, trải nghiệm tìm hiểu môi trường diễn ra sau khi các em nhận huy chương.

Trẻ tham gia khởi động tại Kun Marathon Huế 2025. Ảnh: VnExpress Marathon

Sau khi hoàn thành đường chạy, các em sẽ tham gia khu trải nghiệm với nhiều hoạt động tương tác. Với chủ đề "Chiến binh Kun bảo vệ muôn loài", trẻ được tiếp cận thông tin về đa dạng loài động vật và môi trường thông qua các hình thức trực quan.

Tại khu vực tương tác, các em được hướng dẫn tìm hiểu về tập tính, môi trường sống và cách chăm sóc một số loài. Trẻ quan sát, đặt câu hỏi và ghi nhận thông tin, từ đó hình thành nhận thức về bảo tồn thiên nhiên.

Song song đó, khu vực trò chơi mang đến các thử thách mô phỏng hệ sinh thái, gồm "Bé cho thú ăn", "Sứ mệnh đại dương xanh", "Dũng sĩ mang trứng về tổ" và "Đưa muôn loài về nhà". Nội dung tập trung vào kỹ năng chăm sóc động vật, bảo vệ môi trường nước và nhận diện môi trường sống.

Trẻ tương tác với động vật tại Kun Marathon TP HCM 2026 hồi tháng 3 ở Thảo Cầm Viên. Ảnh: VnExpress Marahon

Ban tổ chức cho biết hệ thống trò chơi được thiết kế ngắn, có hướng dẫn trực tiếp, phù hợp độ tuổi. Các khu vực đều có nhân sự điều phối, đảm bảo an toàn và kiểm soát số lượng người tham gia.

Năm nay, sự kiện bổ sung hoạt động cosplay muôn thú. Runner nhí có thể hóa thân thành các loài động vật, check-in tại khu vực sự kiện và chia sẻ hình ảnh trên mạng xã hội để nhận quà từ ban tổ chức.

Bên cạnh đó, nội dung tìm hiểu về hệ sinh thái Vườn quốc gia Bạch Mã cũng được lồng ghép vào chuỗi chương trình. Trẻ được giới thiệu về một số loài tiêu biểu như mang Trường Sơn, voọc chà vá chân nâu và rùa hộp trán vàng. Đi cùng là các thông tin về đặc điểm tập tính và môi trường sống. Nội dung được thiết kế dưới dạng câu hỏi tương tác, giúp trẻ tiếp cận thông tin theo hình thức trò chơi.

Nghệ sĩ Trường Giang chạy cùng một em nhỏ về đích ở giải chạy nhí năm ngoái. Ảnh: VnExpress Marathon

Nghệ sĩ Trường Giang tiếp tục đồng hành Kun Marathon Huế 2026 lần thứ tư liên tiếp. Đi cùng là các gương mặt quen thuộc với khán giả nhí khác, tất cả cùng tham gia giao lưu, hướng dẫn trẻ tại các khu trải nghiệm. Ngoài ra các nghệ sĩ còn tương tác trực tiếp với runner nhí, khuyến khích trẻ tham gia trò chơi để lan tỏa thông điệp bảo vệ động vật.

Ban tổ chức kỳ vọng các hoạt động này giúp trẻ dễ tiếp nhận thông tin và duy trì hứng thú trong suốt sự kiện. Việc mở rộng quy mô lên 2.500 trẻ tham dự nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng. Công tác đăng ký được triển khai trực tuyến với số lượng suất giới hạn.

Thy An