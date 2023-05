Kình ngư Việt Nam lần hai phá kỷ lục 100m ếch SEA Games

Ngoài kỷ lục của Thanh Bảo, hôm nay môn bơi ở SEA Games còn chứng kiến kỷ lục 50 m bơi ngửa bị phá. Kình ngư Indonesia Masniari Wolf về đích với thời gian 28 giây 89, nhanh hơn kỷ lục cũ 1% giây do chính cô lập tại SEA Games 31.

Sáng cùng ngày, Jonathan Tan của Singapore phá kỷ lục 50m bơi tự do nam với thành tích 21 giây 91, nhanh hơn 2% giây so với kỷ lục cũ do đồng đội Teong Tzen Wei lập tại SEA Games 31.