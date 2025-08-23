Kinh nghiệm ngắm trọn màn trình diễn máy bay ngày 2/9

Hà NộiVị trí tầng cao ngắm máy bay rõ nhất thuộc các phường Phú Thượng, Tây Hồ, Ba Đình, Hoàn Kiếm, Cửa Nam, Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Theo kế hoạch, Lễ diễu binh, diễu hành sáng 2/9 sẽ có màn trình diễn của 9 tốp bay với 30 máy bay thuộc Quân chủng Phòng không - Không quân. Phi đội sẽ cất cánh từ các sân bay Hòa Lạc, Gia Lâm (Hà Nội) và Kép (Bắc Ninh), bay qua các công trình biểu tượng như cầu Nhật Tân, sông Hồng, Trung tâm Triển lãm Việt Nam, hồ Tây và hướng về Quảng trường Ba Đình.

Với kinh nghiệm "săn" máy bay trong buổi sáng hợp luyện ngày 21/8 và buổi bay thử trước đó, anh Quân Ngọc và chị Thùy Dung, phường Hoàn Kiếm, cùng phóng viên VnExpress trải nghiệm thực tế chia sẻ kinh nghiệm giúp mọi người chọn vị trí quan sát tốt.

Trưc thăng bay qua các di tích nổi tiếng Hà Nội Trực thăng bay qua các di tích nổi tiếng của Hà Nội trong buổi hợp luyện lần đầu, sáng 21/8. Video: Huy Mạnh

Chọn thời điểm

Trong các buổi bay thử và tổng duyệt, phi đội thường cất cánh vào khoảng 6h-6h30 sau khi bay khí tượng để kiểm tra thời tiết. Toàn bộ màn trình diễn kéo dài khoảng 15 phút, được chia thành nhiều tốp bay nối tiếp nhau. Người dân nên có mặt sớm để không bỏ lỡ những khoảnh khắc ấn tượng.

Chọn điểm quan sát trên cao

Quan sát máy bay từ tòa nhà cao tầng thuộc phường Giảng Võ. Ảnh: Ngọc Thành

Các tòa nhà cao tầng ở trung tâm là vị trí lý tưởng để quan sát. Những khu vực có tầm nhìn tốt nhất bao gồm các phường Phú Thượng, Tây Hồ, Ba Đình, Ngọc Hà, Giảng Võ, Hoàn Kiếm, Cửa Nam, Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Các khu vực như Mỹ Đình hay Long Biên có thể thấy máy bay nhưng không phải là góc nhìn đẹp nhất vì đây là vùng cất, hạ cánh.

"Để xem trọn vẹn, nên chọn vị trí cao nhất có thể, ví dụ tầng thượng các tòa nhà từ 30 tầng trở lên", anh Ngọc chia sẻ.

Anh Ngọc cho biết, các loại máy bay bay ở độ cao khác nhau. Trực thăng và máy bay CASA thường bay thấp, trong khi các dòng Su bay cao và nhanh hơn, do đó cần vị trí đủ cao để quan sát rõ.

Chọn điểm quan sát dưới thấp

Quan sát máy bay ở vị trí thấp tại Quảng trường Ba Đình. Ảnh: Tuấn Tâm

Nếu ở dưới thấp (dưới tầng 10 hoặc mặt đất), người dân nên chọn những không gian thoáng đãng, ít bị che khuất như khu vực quanh hồ Hoàn Kiếm và Quảng trường Ba Đình.

"Nếu tầng thấp thì phải là các khu vực trên tuyến đường di chuyển của máy bay, hướng về phía Quảng trường Ba Đình", anh Ngọc nói thêm.

Chị Thùy Dung, ở phường Hoàn Kiếm, cho biết từ tầng 5 một tòa nhà ven hồ Gươm vẫn quan sát rất rõ màn trình diễn trong buổi hợp luyện sáng 21/8.

Lưu ý, trong ngày 2/9, khu vực Quảng trường Ba Đình sẽ hạn chế người qua lại. Người dân nên đến sớm, chọn vị trí ở các ngã tư lân cận như Nguyễn Thái Học - Hùng Vương - Hàng Cháo hoặc các tuyến đường rộng như Điện Biên Phủ, Lê Hồng Phong.

Chụp ảnh máy bay

Địa điểm: Khu vực gần Quảng trường Ba Đình hoặc hồ Hoàn Kiếm là góc chụp đẹp để bắt khoảnh khắc máy bay ở cự ly gần, đặc biệt là trực thăng Mi và máy bay vận tải CASA. Các tuyến phố như Trần Phú, Lê Hồng Phong, Nguyễn Tri Phương có nhiều cây xanh và công trình kiến trúc đẹp, tạo bối cảnh ấn tượng.

Thiết bị: Nên dùng điện thoại hoặc máy ảnh có khả năng zoom tốt để chụp được toàn bộ đội hình.

Kỹ thuật: Sử dụng chế độ chụp liên tiếp (burst mode) hoặc quay video để không bỏ lỡ khoảnh khắc máy bay lướt qua các công trình biểu tượng.

Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 sẽ diễn ra sáng 2/9, từ 6h30 tại Quảng trường Ba Đình. Trước đó, các buổi hợp luyện, sơ duyệt và tổng duyệt diễn ra vào các ngày 24/8, 27/8 và 30/8. Màn trình diễn máy bay cũng sẽ có trong những ngày này, nếu thời tiết thuận lợi.

Tâm Anh