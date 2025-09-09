Kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 306 tỷ USD sau 8 tháng

Tính chung 8 tháng đầu năm, xuất nhập khẩu đạt 306 tỷ USD, tăng 14,8% so với cùng kỳ.

Sáng 9/9, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị giao ban xúc tiến thương mại với hệ thống thương vụ Việt Nam ở nước ngoài tháng 8/2025, chủ đề "Đa dạng hóa thị trường, sản phẩm xuất khẩu, đa dạng hóa nguồn cung nhập khẩu nhằm thúc đẩy tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu năm 2025". Hội nghị do Bộ trưởng Công thương Nguyễn Hồng Diên chủ trì.

Tại phiên họp, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cho biết, chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 8 ước tăng 8,9% so với cùng kỳ. Lũy kế 8 tháng chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 8,5% cao hơn cùng kỳ năm trước, trong đó khu vực chế biến chế tạo tiếp tục tăng 10%.

Thương mại trong nước tiếp tục tăng trưởng. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 8 ước tăng 0,6% so với tháng trước và tăng 50,2% so với cùng kỳ. Lũy kế 8 tháng ước tăng 9,7% so với cùng kỳ.

Kim ngạch xuất nhập khẩu tháng 8/2025 ước đạt 63 tỷ USD, tăng 0,9% so với tháng trước. Xuất khẩu tăng nhẹ 0,6% so với tháng 7 và tăng 11,2% so với cùng kỳ năm trước. Riêng xuất khẩu sang thị trường Mỹ trong tháng 8 giảm 5% so với tháng 7, nhưng tính chung 8 tháng vẫn tăng 17,3% so với cùng kỳ.

Lũy kế tổng kim ngạch xuất nhập khẩu từ đầu năm đến nay ước đạt gần 600 tỷ USD, tăng 16,3% so với cùng kỳ. Bộ Công Thương dự kiến kim ngạch xuất nhập khẩu năm nay có thể là đạt 800 tỷ USD, đây mức kỷ lục lần đầu tiên Việt Nam đạt được.

Với thị trường Trung Quốc, ông Nông Đức Lai, Tham tán thương mại Việt Nam tại Trung Quốc cho biết nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đang tích cực mở rộng quan hệ đầu tư và thương mại, liên tục bổ sung các ngành nghề được phép đầu tư, áp dụng nhiều ưu đãi thuế quan.

Trung Quốc cũng cởi mở hơn với nông sản và thủy sản nhập khẩu. Chỉ trong nửa đầu năm nay, nước này đã cấp phép cho khoảng 15 sản phẩm nông lâm thủy sản từ gần 20 quốc gia.

Theo ông Vũ Bá Phú, Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại, chỉ tiêu xuất nhập khẩu năm nay mà Chính phủ giao cho ngành Công Thương là nặng nề nhưng đầy kỳ vọng.

Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu cả năm là 12% và xuất siêu đạt khoảng 30 tỷ USD, tương ứng kim ngạch bình quân 37,9 tỷ USD mỗi tháng. Theo số liệu từ Bộ Công Thương, kim ngạch xuất khẩu tháng 8 tăng nhẹ 0,6% so với tháng 7 và cao hơn 11,2% so với cùng kỳ 2024. Riêng xuất khẩu sang Mỹ giảm 5% so với tháng trước, nhưng lũy kế 8 tháng vẫn tăng 17,3%.

Tính chung 8 tháng đầu năm, xuất nhập khẩu đạt 306 tỷ USD, tăng 14,8% so với cùng kỳ. Trong đó, mức bình quân khoảng 38,2 tỷ USD trong 5 tháng đầu năm, và bình quân trên 42 tỷ USD trong hai tháng 7, 8.

