Kiev kêu gọi dân tạm rời thành phố vì hệ thống năng lượng hư hại

Thị trưởng Kiev kêu gọi người dân tạm rời thành phố do cuộc không kích của Nga gây gián đoạn hệ thống sưởi trong thời tiết giá lạnh khắc nghiệt.

"Một nửa số chung cư ở Kiev, tương đương gần 6.000 tòa, hiện không có hệ thống sưởi ấm do cơ sở hạ tầng trọng yếu ở thủ đô đã bị hư hại sau cuộc tấn công quy mô lớn của đối phương. Tôi kêu gọi cư dân thủ đô nào có điều kiện hãy tạm rời thành phố để đến những nơi có nguồn điện và sưởi thay thế", Thị trưởng Kiev Vitaliy Klitschko hôm nay đăng trên mạng xã hội.

Nhiệt độ Kiev đã xuống -8 độ C và dự kiến tiếp tục giảm.

Quân đội Nga đêm 8/1 phát động chiến dịch tấn công hiệp đồng quy mô lớn bằng vũ khí chính xác phóng từ chiến hạm và bệ mặt đất, trong đó có tên lửa đạn đạo tầm trung Oreshnik, cùng máy bay không người lái (UAV) tầm xa, nhằm vào các mục tiêu trọng yếu ở Ukraine.

Một tòa nhà ở Kiev, Ukraine bị hư hại sau đợt tấn công của Nga đêm 8/1. Ảnh: AFP

Theo Bộ Quốc phòng Nga, chiến dịch nhằm trả đũa "cuộc tấn công vào dinh thự của Tổng thống Vladimir Putin tại tỉnh Novgorod ngày 29/12/2025", mục tiêu là cơ sở chế tạo UAV cho quân đội Ukraine và hạ tầng năng lượng hỗ trợ ngành công nghiệp quốc phòng đối phương. Ukraine bác bỏ cáo buộc họ nhắm vào dinh thự của ông Putin.

Phóng viên AFP cho hay người dân Kiev dáo dác tìm nơi trú ẩn khi còi báo động không kích vang lên. Máy bay không người lái phát nổ khi nhắm vào các tòa chung cư và tên lửa rít gầm trên bầu trời.

Giới chức Kiev nói rằng 4 người đã thiệt mạng và 24 người bị thương trong cuộc tấn công của Nga. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết 20 tòa nhà chung cư ở thủ đô đã bị hư hại, một máy bay không người lái Nga gây thiệt hại tòa nhà đại sứ quán Qatar.

"Thế giới cần có phản ứng rõ ràng, trước hết là Mỹ. Nga phải nhận được tín hiệu yêu cầu họ tập trung vào ngoại giao và phải chịu hậu quả mỗi khi lựa chọn tấn công vào con người cũng như cơ sở hạ tầng", ông Zelensky đăng trên mạng xã hội.

Tại tỉnh Belgorod của Nga, phía bên kia biên giới với Ukraine, giới chức cho biết hơn nửa triệu người chịu cảnh mất điện hoặc không có hệ thống sưởi ấm sau cuộc tấn công của Kiev nhắm vào cơ sở hạ tầng tiện ích khu vực.

