'Kiếp nạn' từ những bộ móng diện Tết

Trưa 29 Tết năm ngoái, chị Thu Thủy được biếu đôi gà nhưng không biết làm thịt bằng cách nào với đôi bàn tay vừa được "độ" bộ móng (nail) đính đá, gắn charm cánh bướm.

Bộ móng giả dài hơn một cm khiến mọi thao tác của người phụ nữ 40 tuổi ở Thanh Hóa trở nên lóng ngóng. Đụng vào nước sôi hay cầm dao thớt, chị chỉ sợ rụng đá, bật móng. Nhờ chồng không được, cực chẳng đã, chị Thủy đành bỏ đôi gà vào cốp xe, chạy ba vòng quanh các chợ. Nhưng chiều 29 Tết, các sạp hàng đã nghỉ. Đường cùng, nữ giáo viên phải muối mặt gọi điện nhờ một phụ huynh học sinh ra tay "hóa kiếp" hộ.

"Ngượng chín mặt khi phụ huynh biết cô giáo không làm nổi con gà vì bộ nail", chị kể.

Sự bất tiện theo chị Thủy vào cả những sinh hoạt riêng tư. Sáng mùng 1, chị đứng chôn chân trước gương 15 phút mà không tài nào tự cài nổi hàng cúc áo sau lưng hay kéo khóa váy. Ông xã bất đắc dĩ thành "người phục vụ", từ buộc dây giày, buộc tóc cho vợ đến chạy đôn chạy đáo dọn mâm cỗ tiếp khách.

Khách làm nail tại một cửa hàng ở Nguyễn Trãi, Hà Nội hôm 11/2. Ảnh: Hoàng Giang

Tình huống của chị Thủy là "kiếp nạn" chung của hàng nghìn chị em trót đam mê những bộ móng cầu kỳ dịp Tết. Vì đắp bộ móng nhọn hoắt dài 2 cm, Thanh Thư, 26 tuổi, ở Bắc Giang biến kỳ nghỉ lễ thành cuộc chiến với gia đình.

Thấy em gái về quê ăn Tết Ất Tỵ với bộ móng đính chi chít đá và nơ to bản, Ngọc Hạnh (chị gái Thư) ngán ngẩm. Trong khi cả nhà tất bật, cô chị ngâm tay trần trong nước lạnh đãi đỗ, rửa lá dong gói bánh chưng thì Thư chỉ cầm chổi phe phẩy. Bị sai đi rửa bát, móng tay nhọn của Thư chọc thủng luôn găng cao su. Bắt đi canh nồi bánh chưng cũng không xong vì móng nhựa gặp nhiệt nóng dễ cong vênh. Suốt mấy ngày chuẩn bị Tết, Thư bị gán mác "công chúa", ngồi vắt chân cắn hướng dương nhìn bố mẹ và chị gái phục vụ.

Nhưng Thư cũng không thoát nạn. Sáng mùng 1 đi lễ chùa, trong lúc chụm tay che bật lửa châm nhang, ngọn lửa bén vào phần móng nhựa. Chỉ đến khi mùi khét lẹt bốc lên, cô gái mới giật mình rụt tay lại thì hai chiếc móng đính đá đã cháy đen, cong queo. "Cầu an xong, tôi phải gọi điện khắp nơi nài nỉ chủ tiệm nail xếp lịch mùng 2 để ra tháo gấp bộ 'móng vuốt'", Thư nhớ lại.

Không chỉ gây bất tiện, móng úp giả làm mất cảm giác thật còn khiến nhiều người trả giá bằng đau đớn. Sát Tết năm ngoái, Thùy Linh, 36 tuổi, ở Bắc Ninh chi 500.000 đồng úp móng chân. Phần nhựa cứng nhô khỏi đầu ngón chân gần một cm trở thành "vũ khí" sát thương khi chị va vào thành giường gỗ lúc thay ga đệm. Cú va đập biến chiếc móng nhựa thành đòn bẩy, lật tung móng thật bật.

"Kỳ nghỉ Tết của tôi khép lại ngay khoảnh khắc ấy", Linh nói. Giữa cái rét 15 độ C, ngón chân sưng vù khiến cô chỉ có thể đi lại kiểu "chấm phẩy" với đôi dép tổ ong, bỏ lỡ mọi cuộc du xuân.

Tai nạn của các chị em khi úp móng chân, tay diện Tết. Ảnh: TikTok

Theo chị Hường, chủ tiệm nail 8 năm kinh nghiệm tại Nam Định, cuối năm nhu cầu làm đẹp tăng vọt, ai cũng muốn trở nên nổi bật nhưng thường bỏ qua yếu tố an toàn và tiện dụng.

"Nhiều khách hàng mải băm hành, thái thịt ngày Tết đã lỡ tay thái bay cả móng nhựa vào bát canh", chị Hường kể. Bà chủ này cho biết, những mẫu đính đá, úp móng dài chỉ dành cho những người "không phải động tay vào việc gì". Với phụ nữ có gia đình, kiểu móng này dễ gây xước da con trẻ hoặc tạo tiếng rít ghê răng khi cọ vào bát đĩa sứ.

Chị Hường khuyên, để đón Tết vui vẻ và thuận tiện, chị em nên chọn độ dài móng vừa phải (dưới 0,5 cm so với móng thật), ưu tiên sơn gel trơn hoặc vẽ đơn giản thay vì đính kết rườm rà.

Rút kinh nghiệm xương máu, năm nay chị Thu Thủy vẫn đi làm đẹp nhưng chọn mẫu sơn trơn, cắt ngắn gọn gàng. "Làm phụ nữ không thể thua chị em cái móng tay, nhưng phải làm sao để còn bưng bê được mâm cỗ cúng các cụ", chị cười nói.

Phan Dương