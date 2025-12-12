Kiến nghị xây hồ để tích nước lũ và giải quyết hạn hán

Để bổ sung vào các giải pháp giải quyết triệt để được lũ lụt và hạn hán cho người dân, với tầm nhìn 50-100-200 năm tôi kiến nghị nên xây 5-8 hồ lớn ở mỗi tỉnh.

Tuy chi phí cao nhưng nếu nhìn xa hơn 50-100 năm thì rất có lợi cho con cháu. Mùa mưa thì dẫn nước vào hồ. Mùa nắng thì xả nước canh tác cho dân. Nước này cho dân sinh hoạt thì quá tốt.

Nhìn năm nay thủy điện xả 16.000 m3/s khoảng 600 triệu m3 nước thiệt hại cho dân không tính hết được. Nước thì trôi ra biển (không tận dụng lại được). Mạng người thì giàu nghèo như nhau. Hãy vì con cháu chúng ta 50 -100 năm sau. Nếu làm được việc này thì những trận lũ chỉ có nằm trên sách giáo khoa.

Trân trọng cảm ơn!

Đông Nhựt