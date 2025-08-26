Kiến nghị xây dựng cổng thông tin cử tri điện tử

1. Tôi xin kiến nghị xây dựng cổng thông tin điện tử cử tri để thuận lợi cho việc bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân và đại biểu Quốc hội trực tuyến. Khi có cổng này người dân có thể gửi trực tiếp ý kiến tới HĐND. Hệ thống chuyển đến đúng đại biểu, cấp có thẩm quyền giải quyết.

Thông qua cổng thông tin điện tử có thể theo dõi hoạt động của đại biểu: đã chất vấn gì, tham gia phiên họp nào, kết quả hoạt động ra sao? Thông tin Nghị quyết mới? Lịch kỳ họp? Kế hoạch giám sát?. Người dân cũng có thể gửi khiếu nại, kiến nghị, phản ánh trực tuyến... Hệ thống cập nhật tự động từng bước xử lý và thông báo đến người dân. Hệ thống cũng cần xây dựng chế độ báo cáo, đánh giá theo lĩnh vực, địa phương... giúp HĐND giám sát hoặc đưa vào nghị trường. Làm được điều này sẽ tạo dựng niềm tin giữa nhân dân và cơ quan dân cử.

2. Hệ thống giám sát việc thực hiện nghị quyết: Các địa phương, sở ngành cập nhật tình hình thực hiện nghị quyết định kỳ. Hệ thống báo cáo tiến độ từng chỉ tiêu, đánh giá hiệu quả theo lĩnh vực, địa phương: tiến độ, kết quả... Hệ thống phát hiện chậm tiến độ và cảnh báo, từ đó đại biểu HĐND, các Ban có thể can thiệp kịp thời để chấn chỉnh ngay từ giai đoạn đầu.

Nếu có được hệ thống này tôi tin rằng sẽ giúp Nghị quyết đi vào cuộc sống thực tế, không bị "treo". Hoạt động giám sát cũng có số liệu, tránh hình thức, đồng thời tăng cường phối hợp giữa HĐND và UBND, từ khâu xây dựng đến triển khai chính sách.