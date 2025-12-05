VnExpress Hôm nay VnExpress Hôm nay
Thứ sáu, 5/12/2025, 05:00 (GMT+7)

Mang bệnh hen suyễn, bà Tho vẫn bám trụ bán trà đá ở chân cầu Mai Dịch từ 5 giờ sáng đến 10 giờ đêm, đánh cược lá phổi giữa 'vùng đỏ' ô nhiễm để mưu sinh.

Thanh Hoa

