Thứ sáu, 5/12/2025, 05:00 (GMT+7)
Kiếm từng đồng lẻ trong màn bụi mờ mịt
Mang bệnh hen suyễn, bà Tho vẫn bám trụ bán trà đá ở chân cầu Mai Dịch từ 5 giờ sáng đến 10 giờ đêm, đánh cược lá phổi giữa 'vùng đỏ' ô nhiễm để mưu sinh.
