Kiểm tra các cơ sở du lịch toàn quốc

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu các địa phương kiểm tra cơ sở vật chất, tránh để xảy ra tai nạn như tại Cửa Đại.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu các Sở Du lịch địa phương thực hiện một số nội dung để đảm bảo an toàn, chất lượng khi đón khách du lịch trở lại.

Tháng 2, Hội An yêu cầu tàu, thuyền chở khách trên sông Hoài gỡ bỏ đèn lồng, chong chóng nhiều màu sắc để không ảnh hưởng khu phố cổ. Năm nay, Quảng Nam đăng cai tổ chức Năm du lịch Quốc gia. Ảnh: Duy Hậu

Theo đó, lãnh đạo các Sở phải thanh tra, kiểm tra khu, điểm du lịch, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn về công tác chuẩn bị đón khách. Cơ sở vật chất, dịch vụ du lịch cần chuẩn bị tốt nhất để sẵn sàng. Trong đó, cũng cần có các phương án phòng chống Covid-19, xử lý khi có du khách dương tính nCoV, nguồn nhân lực du lịch được đảm bảo.

Thanh tra Bộ yêu cầu công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho khách du lịch cần được chú trọng, nhất là địa phương, doanh nghiệp có hoạt động du lịch mạo hiểm, du lịch đường biển, đường sông.... tránh để xảy ra những tai nạn cho khách khi tham gia du lịch, như vụ lật ca nô tại biển Cửa Đại, TP Hội An, Quảng Nam.

Mới đây, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã trình Chính phủ phương án mở cửa lại hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới, với ý kiến từ 6 bộ liên quan và chờ phê duyệt phương án chính thức.

Lan Hương