Kia Rio - chiếc xe mơ ước thành hiện thực

Tôi khá hài lòng với lựa chọn này, chiếc xe đã cho tôi nhiều cung bậc cảm xúc dù hơi tốn xăng và điều hòa yếu.

Ưu điểm:

✓ Do là xe nhập nên xe có khung sườn và khung gầm chắc chắn, cộng với bánh xe có mâm 17 inch nên chạy rất đầm, bám đường và không có cảm giác bồng bềnh.

Kia Rio hatchback đã đi 96.000 km

✓ Tay lái trợ lực điện, điều khiển nhẹ nhàng, cảm giác thực, phù hợp với lái mới. Vô-lăng bọc da, tay cầm mát và không làm tay đổ mồ hôi khi chạy đường dài hoặc khi nắng chiếu vào.

✓ Cũng như nhiều dòng xe Hàn khác, xe có đầy đủ option cơ bản theo mình đánh giá là đáng đồng tiền bát gạo như: ga tự động cruise control, màn hình dẫn đường lớn Vietmap, nút điều chỉnh trên vô-lăng, camera lùi (cái này đặc biệt hữu ích cho các tài mới và kể cả các tài già dơ), cửa sổ trời (chỉ thích hợp đi đâu vắng vẻ có không khí thoáng đãng, sạch sẽ hoặc muốn nghe tiếng mưa rơi trên đầu.

✓ Tuy là dòng xe hạng B- nhưng cũng không quá chật chội, so với trong phân khúc B- thì nội thất Rio rộng hơn. Lâu lâu nhét 5 người lớn và tài xế theo tiêu chuẩn người Việt Nam thì vẫn ngồi đủ.

Khuyết điểm:

✗ Thiết kế của xe thực sự sẽ phù hợp cho nữ hơn là nam.

✗ Dàn lạnh thì không được mạnh vì chỉ có ở khu vực ghế lái trước và ghế phụ.



✗ Do mâm xe lớn (thông số lốp: 205/45R17), phần cao su ít nên chạy sẽ hơi ồn. May mà có lớp vỏ dày nên cũng bù lại phần nào tiếng vọng vào xe.



✗ Động cơ xe không phải đời mới, dung tích chỉ 1.5 và hộp số chỉ 4 cấp nên tăng ga không ngọt như xe Mazda2 từng chạy (giống như bước cầu thang và bước cách bậc thay vì bước lên đều đặn liên tục, động cơ khi kéo lên vòng tua cao thì không được mượt). Bù lại được cái sức ngựa cũng không đến nỗi nào của dòng xe hạng B là 106.

✗ Mức tiêu thụ nhiên liệu: xe số tự động và cũng không phải là dòng xe tiết kiệm nhiên liệu nên mình không quan tâm nhiều lắm đến vấn đề này, chỉ biết là không đến nỗi quá hao xăng. Bình quân đường thành phố chạy khoảng 9,2 lít/100 km, còn ra đường trường thì khoảng hơn 6 lít/100 km.

Chia sẻ thêm:

Tôi thích Kia Rio hatchback từ những năm 2012 khi thấy nó chạy trên đường, lúc đó nhìn kiểu dáng rất hiện đại, gọn và đẹp. Tự hỏi không biết bao giờ đời mình mới có cái ôtô để đi. Vậy mà may mắn sau này kiếm được ít tiền để tậu "em nó" về vào cuối những năm 2015. Tôi quyết định mua mà không đắn đo khi so sánh với các thương hiệu khác như Mazda2, Honda City, Toyota Yaris...



Lúc đó khoảng tháng 7/2015, khi tìm hiểu về giá xe có mức là 650 triệu sau khi ra giấy tờ, tính ra với mức chi phí này, cũng suy nghĩ là thêm 70-100 triệu nữa để lên đời Rondo 7 chỗ hay Innova bản thấp nhất để chở được nhiều người. Tuy nhiên, sân nhà chỉ đủ cho xe hatchback. May mắn là được cô em vợ cho mượn thêm tiền nên tôi không phải mua xe trả góp, chỉ phải trả góp lãi suất 0% cho em vợ thôi. Mua xe đúng là cũng phải có cái duyên và cái may.



Tôi đã thực hiện một chuyến đi xuyên Việt đầy kỷ niệm vào mùa hè năm 2016. Chuyến đi là sự khám phá mới mẻ khi được rong chơi trên các con đường đẹp tuyệt vời, từ quốc lộ 14 trên Tây Nguyên đại ngàn, qua những con đường ngoằn nghèo của đèo lò xo, qua những cánh rừng xuyên đất Quảng Nam hay con đường tuyệt đẹp vào động Phong Nha ở Quảng Bình rồi những dãy núi đá cực đẹp của dãy Tam Điệp (Ninh Bình) và cuối cùng là về tới mảnh đất quê hương Nam Định. Xe đều mạnh mẽ và chạy tốt trên mọi cung đường. Ngồi sau tay lái, nghe từng tiếng rít động cơ, từng cú đánh lái dễ dàng, những cú nhích ga nhẹ nhàng, xe đã mang lại cảm giác lái tự tin, thoải mái và không kém phần sảng khoái.

Truong Viet Hung