Khuyến khích doanh nghiệp tư nhân đầu tư hạ tầng số

Chính phủ đặt mục tiêu đến năm 2030, doanh nghiệp tư nhân tham gia đầu tư xây dựng các trung tâm dữ liệu hiện đại, đạt tiêu chuẩn xanh, tham gia cung cấp dịch vụ công cộng toàn quốc.

Nội dung này là một trong 7 mục tiêu thuộc "Chương trình khuyến khích doanh nghiệp khu vực tư nhân tham gia xây dựng hạ tầng viễn thông và các hạ tầng khác cho chuyển đổi số quốc gia đến năm 2030", được Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng phê duyệt ngày 29/9. Chương trình nhằm thu hút doanh nghiệp khu vực tư nhân tham gia đầu tư xây dựng các loại hình hạ tầng số mới như trung tâm dữ liệu, điện toán đám mây và hạ tầng vật lý - số nhằm khai thác tối đa tiềm năng của khu vực tư nhân.

Theo đó, đến năm 2030 có 7 mục tiêu được nêu. Đầu tiên, doanh nghiệp tư nhân sẽ tham gia đầu tư thêm ít nhất 4 tuyến cáp quang biển quốc tế. Kế đến, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông di động mặt đất không sử dụng băng tần số vô tuyến điện sẽ đạt tốc độ tăng trưởng doanh thu trung bình khoảng 12-15% mỗi năm.

Mục tiêu thứ ba, tốc độ tăng trưởng doanh thu của doanh nghiệp tư nhân cung cấp dịch vụ viễn thông băng rộng cố định khoảng 10-12% mỗi năm. Tiếp theo, doanh nghiệp tư nhân đầu tư xây dựng các trung tâm dữ liệu mới, hiện đại, quy mô lớn, đạt tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn xanh, với tổng công suất thiết kế chiếm ít nhất 50% tổng công suất trung tâm dữ liệu cung cấp dịch vụ công cộng trên toàn quốc.

Chương trình cũng đặt mục tiêu thu hút ít nhất hai doanh nghiệp công nghệ hàng đầu thế giới đầu tư xây dựng và vận hành trung tâm dữ liệu lớn, trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo tại Việt Nam. Ngoài ra, doanh nghiệp khu vực tư nhân được kỳ vọng tham gia sâu rộng vào phát triển hạ tầng vật lý - số, phục vụ các lĩnh vực đô thị, giao thông, cảng biển, nhà máy, nông nghiệp thông minh với mô hình thí điểm, triển khai thực tế tại địa phương. Đến năm 2030, sẽ có ít nhất hai doanh nghiệp xuất sắc trong lĩnh vực xây dựng và vận hành hạ tầng số, ngang tầm với các nước tiên tiến, đủ sức tham gia chuỗi giá trị toàn cầu, dẫn dắt hệ sinh thái số trong nước.

Để đạt các mục tiêu nêu trên, chương trình đề ra các giải pháp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tư nhân triển khai các dự án đầu tư, xây dựng hạ tầng số. Nhóm giải pháp quan trọng là hoàn thiện hành lang pháp lý và huy động nguồn lực khuyến khích doanh nghiệp tham gia xây dựng hạ tầng số. Nhà nước cũng phát triển hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, tạo môi trường kinh doanh - đầu tư bình đẳng và minh bạch, mở rộng hợp tác quốc tế trong lĩnh vực này.

Phối cảnh mô hình dự kiến trung tâm Dữ liệu AIDC DeCenter với vốn đầu tư 200 triệu USD tại Khu công nghệ cao Đà Nẵng. Ảnh: DeCenter

Hạ tầng số nhiều lần được các cơ quan, ban ngành khẳng định tầm quan trọng. Hạ tầng số được tạo thành từ các mảnh ghép gồm hạ tầng viễn thông băng rộng, hạ tầng điện toán đám mây với hạ tầng công nghệ số và các nền tảng số. Bộ Khoa học và Công nghệ thời gian qua đã thực hiện nhiều biện pháp thúc đẩy hạ tầng số phát triển, trong đó đóng góp xây dựng Nghị quyết 193 của Quốc hội ban hành vào tháng 2, đồng thời soạn thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành. Theo đó, để phát triển hạ tầng viễn thông, Nhà nước sẽ tham gia đầu tư hạ tầng số, đặc biệt về 5G, cáp quang biển.

Về thứ hạng Internet Việt Nam, giữa tháng 8, Ookla - đơn vị đứng sau công cụ đo tốc độ Speedtest, công bố kết quả giải thưởng Speedtest Awards dành cho các nhà mạng có hiệu suất tốt nhất nửa đầu 2025. Việt Nam ghi dấu ấn đậm nét với hai nhà mạng được vinh danh trong nhóm "nhanh nhất" thế giới. Trước đó, hồi tháng 3, xếp hạng của Ookla Speedtest cho thấy tốc độ Internet Việt Nam lần đầu vào top 20 toàn cầu sau khi mạng 5G mở rộng. Kết quả trở thành một trong những điểm nhấn về hạ tầng viễn thông nói riêng, hạ tầng số nói chung tại Việt Nam.

Không chỉ mạng di động, liên tiếp trong nhiều tháng, Internet cố định cũng tăng mạnh, đưa Việt Nam lên thứ 10 về tốc độ toàn cầu - thứ hạng cao nhất Việt Nam đạt được kể từ khi bảng xếp hạng Speedtest Global Index ra đời năm 2017. Con số này cũng là tốc độ trung vị lớn nhất kể từ khi Việt Nam hòa vào mạng lưới Internet toàn cầu năm 1997.

Hạ tầng dữ liệu cũng là một thành phần quan trọng trong bức tranh về hạ tầng số. Việt Nam hiện có 4 doanh nghiệp dự kiến đầu tư trung tâm dữ liệu quy mô lớn (hyper scale) với tổng công suất đến 220 MW.

Về cáp quang biển, theo thống kê của Cục Viễn thông tháng 6, Việt Nam hiện có 6 tuyến cáp quang biển gồm AAG, IA, AAE-1, APG, ADC, SJC2, với tổng dung lượng thiết kế đạt 80 Tbps, trong đó hai tuyến ADC, SJC2 mới đưa vào hoạt động. Năm nay cũng đánh dấu lần đầu Việt Nam làm chủ tuyến cáp quang đất liền VSTN với tổng dung lượng thiết kế 4 Tbps, có thể mở rộng lên 12 Tbps. Điều này tạo nền tảng để kết nối tốc độ cao, mạng 5G có thể triển khai rộng khắp.

Yên Chi