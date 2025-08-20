Khu villa bên bến du thuyền đầu tiên tại Bắc Nha Trang

668 căn villa biệt lập hai mặt tiền nằm bên bến du thuyền với thiết kế "biết thở", tận dụng luồng gió biển tự nhiên, được KDI Holdings giới thiệu tối 19/8.

Lễ ra mắt La Tiên Villa, nằm trong quần thể đô thị biển Libera Nha Trang, tổ chức tại quảng trường Trống Đồng, phường Bắc Nha Trang. Kết hợp với các phần trình diễn nghệ thuật, laser mapping, chủ đầu tư giới thiệu với 3.000 khán giả hành trình phát triển của vùng đất bên vịnh từ quá khứ đến tương lai. Thông qua trải nghiệm nghệ thuật giữa không gian mở bên biển, đơn vị lồng ghép, giới thiệu những điểm nhấn của phân khu mới.

Dự án nằm trên trục Trần Phú nối dài, có vị trí "tựa núi Cô Tiên, hướng vịnh Nha Trang". Theo nhà phát triển, đây là khu biệt thự compound đầu tiên trong nội đô phường Bắc Nha Trang, đồng thời cũng là dự án hạng sang đầu tiên gắn liền bến du thuyền quốc tế.

Phối cảnh tổng thể dự án La Tiên Villa. Ảnh: KDI Holdings

La Tiên Villa cung cấp 668 căn biệt thự với 6 loại hình, 8 layout và 6 phong cách mặt ngoài khác nhau, do các đơn vị thiết kế quốc tế tư vấn. Tất cả sản phẩm có hai mặt tiền, được bàn giao nội thất đồng bộ Home Living gồm phòng khách, bếp, vườn, hồ bơi theo phong cách Modern Wabi Sabi.

Kiến trúc sư Arturo từ Duo Studio (Tây Ban Nha) - đơn vị thiết kế dự án cho biết dành hàng năm trời để nghiên cứu về Nha Trang cùng địa thế của phân khu. Trong quá trình tìm ý tưởng, đội ngũ kiến trúc sư nhận thấy đặc tính của những cơn gió biển thổi vào ngọn núi phía sau khu đất, nên tận dụng. Từ đó, các căn nhà được thiết kế "biết thở". Mặt dựng tận dụng gạch gió từ đất nung bản địa, kết hợp những chi tiết từ cảm hứng văn hóa Chăm-pa để tạo khoảng thông khí, đưa gió biển len lỏi vào không gian.

Kịch bản chung cho mọi ngôi nhà là luồng gió dù đi từ hướng mặt trước hay sau đều sẽ tụ lại ở khoảng thông tầng rồi di chuyển theo cầu thang lên tầng áp mái. Nhờ đó, không khí trong nhà được luân chuyển liên tục, tạo sự thông thoáng, mát mẻ. "Chúng tôi tạo những ngôi nhà biết thở, giao hòa với thiên nhiên, biến nơi này thành một chốn an cư để mọi cư dân rời xa áp lực của đô thị", kiến trúc sư nói.

Chuỗi tiện ích trong dự án có trung tâm hội nghị kết hợp Beach Club, phố thương mại Boutique House, dốc hoa lấy cảm hứng từ đường Lombard (Mỹ). Với người yêu vận động, phân khu có tổ hợp thể thao trong nhà - ngoài trời, 4 sân pickleball, khu vui chơi trẻ em, hồ bơi vô cực, hồ bơi nhiệt đới. Phân khu còn thiết kế khu vọng cảnh nhìn toàn vịnh Nha Trang và trung tâm chăm sóc sức khỏe hợp tác cùng đối tác Singapore.

Phối cảnh 3D sản phẩm tại La Tiên Villa. Ảnh: KDI Holdings

Phát biểu tại lễ công bố, đại diện chủ đầu tư cho biết dự án mang thông điệp "Lasting memory - Lasting freedom: Nơi tự do bền vững được xây bằng những ký ức khó phai". Phân khu được kỳ vọng là nơi an cư cho cộng đồng cư dân ưu tú, kết nối thiên nhiên, văn hóa, nghệ thuật. Do đó, nội khu được quy hoạch quảng trường âm nhạc sức chứa 5.000 khán giả, với công trình trống đồng cao 20 m cùng cụm biểu tượng 8 nhạc cụ dân tộc. Không gian dự kiến sẽ là địa điểm tổ chức các sự kiện văn hóa - nghệ thuật trong nước và quốc tế.

"Dự án vừa có hệ tiện ích 5 sao, vừa là dấu ấn văn hóa, nghệ thuật ngay giữa lòng đô thị biển, nơi các giá trị truyền thống được gìn giữ và tôn vinh, nơi thiên nhiên được bảo tồn và mở rộng", bà Nguyễn Hải Tâm, Tổng giám đốc KDI Holdings nói.

Quảng trường với công trình trống đồng cao 20 m. Ảnh: KDI Holdings

La Tiên Villa có mật độ xây dựng 19,52%, diện tích cây xanh và mặt nước hơn 13.000 m2. Toàn bộ tiện ích đều được bố trí hài hòa với cảnh quan tự nhiên. Đồng phát triển dự án là Masterise Homes - nhà phát triển bất động sản hàng hiệu gắn với nhiều công trình lớn tại Hà Nội, TP HCM. Theo đại diện KDI Holdings, việc hợp tác cùng Masterise Homes giúp đảm bảo chất lượng thiết kế, vật liệu và hệ thống tiện ích, từ đó mang đến giá trị lâu dài cho cư dân.

Hoài Phương