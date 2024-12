Khu trưng bày VinFast tại Triển lãm xe bền vững hút nghìn lượt khách

Hà NộiHãng xe Việt sở hữu khu trưng bày gần 500 m2, lớn nhất triển lãm mang đến toàn bộ dải sản phẩm đang kinh doanh cho người tham dự trải nghiệm, hôm 7-8/12 tại Công viên Yên Sở.

VinFast khẳng định vị thế tay chơi số một ở mảng xe thân thiện môi trường khi chiêu đãi công chúng toàn bộ dải sản phẩm thương mại đang bán Việt Nam, tại Triển lãm xe bền vững Việt Nam 2024 do VnExpress tổ chức ở công viên Yên Sở (quận Hoàng Mai).

Khu trưng bày VinFast tại Triển lãm Xe bền vững Việt Nam 2024. Ảnh: Lương Dũng

Với khu trưng bày lớn nhất triển lãm, từ đầu giờ sáng ngày 7/12, hàng trăm khách tham quan đã có mặt tại khu trưng bày của thương hiệu Việt. Tại đây, hãng trưng bày các dòng ôtô điện VF 3, VF 5 Plus, VF 6, VF 7, VF 8, VF 9 và những mẫu xe máy thuần điện như Theon S, Klara S, Feliz S, Vento S. Bên cạnh đó là chiếc xe đạp trợ lực điện DrgnFly có thiết kế cá tính, hướng đến giới trẻ.

VF 3, ngôi sao đang lên của thị trường ôtô Việt Nam nhận được sự quan tâm nhiều nhất tại khu trưng bày VinFast. Mẫu mini-SUV với kiểu dáng nam tính, nhỏ gọn, hướng đến khách mua ôtô lần đầu lẫn thu hút người dùng đam mê độ xe, nâng cấp trang bị. Đây cũng là mẫu xe được Car Awards vinh danh ở hạng mục giải thưởng quan trọng nhất - Ôtô của năm 2024.

VF 3 – mẫu Ôtô của năm 2024 tại khu trưng bày VinFast. Ảnh: Lương Dũng

"Tôi đã đặt cọc VF 3 nhưng vẫn muốn đến sự kiện để trực tiếp lái thử mẫu xe này. Mẫu xe nhỏ của VinFast thu hút rất nhiều người quan tâm và lái thử", chị Phương Hoàng (32 tuổi, quận Đống Đa) cho biết. "Chồng tôi cũng rất thích VF 7, nên cả gia đình cùng đến sự kiện, vừa lái thử xe, vừa tranh thủ cho các bạn nhỏ tham gia các hoạt động vui chơi ngày cuối tuần tại công viên".

Là một trong những sản phẩm đóng góp doanh số chính cho VinFast, VF 5 Plus cũng được săn đón đặc biệt tại khu trưng bày của hãng. Mẫu xe gầm cao cân bằng nhiều nhu cầu của khách Việt, khi vừa là phương tiện giá phổ thông cho người mua xe lần đầu lẫn kinh doanh dịch vụ vận tải. Chiến lược đa dạng hóa dải sản phẩm của VinFast không thể thiếu VF 6, mẫu CUV cỡ B cạnh tranh ở phân khúc đang tăng trưởng nóng nhất thị trường. VinFast VF 6 là một trong những mẫu xe đáng chú ý hàng đầu phân khúc.

Là phiên bản hoàn thiện và thay thế VF e34 hướng đến khách hàng gia đình, VF 7 được hãng Việt đầu tư lớn về khâu thiết kế lẫn vận hành. Trong số những dòng xe gầm cao cỡ nhỏ của VinFast, VF 7 là mẫu xe nổi bật nhất về khả năng tăng tốc, xử lý linh hoạt trên nhiều kiểu địa hình khác nhau. Những lý do trên là một phần khiến VF 7 được Car Awards vinh danh Ôtô của năm phân khúc crossover cỡ C, vượt qua các tên tuổi như Hyundai Tucson hay Lynk & Co 01.

"Hội đồng ban giám khảo nhận định VF 7 cho trải nghiệm lái thú vị hơn các dòng xe xăng cùng phân khúc. Ngoài ra, một điểm mạnh của các xe điện VinFast là hệ thống trạm sạc công cộng dày đặc tại Việt Nam, giúp khách hàng thuận tiện trong việc nạp điện cho xe", đại diện Ban tổ chức cho biết.

Khu trưng bày VinFast thu hút đông đảo người tham dự tại triển lãm. Ảnh: Lương Dũng

Là một trong hai mẫu thuần điện được VinFast giới thiệu sớm nhất thị trường, VF 8 có thời gian dài tiếp cận khách Việt. Thiết kế hiện đại, không gian nội thất rộng rãi, tiện nghi, VinFast VF 8 là lựa chọn đáng chú ý bên cạnh những đối thủ ở phân khúc cỡ D trên thị trường. Ở phiên bản mới nhất, VinFast bổ sung tính năng, cập nhật phối màu mới, kỳ vọng giúp mẫu SUV này tăng trưởng doanh số.

Tâm điểm của khu trưng bày VinFast còn có mẫu SUV cao cấp nhất, VF 9. Kiểu dáng bề thế, tiện nghi ngập tràn ở hàng ghế sau chuẩn thương gia, VF 9 là lời khẳng định của VinFast về khả năng hoàn thiện thiết kế chi tiết, cung cấp trải nghiệm cao cấp cho nhóm khách doanh nhân, gia đình.

VinFast cũng là một trong những hãng đang đẩy nhanh quá trình phổ cập xe máy điện tại Việt Nam. Tại Triển lãm Xe bền vững 2024, Vento S, Feliz S, Theon S, Klara S là những quân bài chủ lực phục vụ tham vọng này của hãng Việt. Một bất ngờ thú vị khác là mẫu xe đạp trợ lực DrgnFly cũng xuất hiện tại triển lãm. Không chỉ khu trưng bày, gian lái thử của VinFast cũng thu hút lượng lớn khách tham quan. Nhiều người xếp hàng chờ đến lượt, tạo nên không khí sôi động ở đường trải nghiệm thực tế.

Tại Triển lãm xe bền vững Việt Nam 2024, VinFast sở hữu gian hàng trung tâm và diện tích lớn nhất, gần 500 m2. Sự chú ý đông đảo của khách hàng phản ánh sức hút ngày càng lớn của thương hiệu Việt ở thị trường ôtô trong nước. Hãng xe Việt còn thiết kế riêng khu vui chơi, trải nghiệm cho trẻ em, gia đình tại gian hàng của hãng.

Thành Nhạn - Tuấn Vũ