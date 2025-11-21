Khu dân cư tan hoang sau khi thuỷ điện xả lũ

Ôtô bị dòng nước cuốn trôi vào hiên nhà dân, hư hỏng nặng.

Ông Đỗ Minh Lộc, Phó tổng giám đốc Công ty thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi, cho biết do nước dâng cao vượt quá cao trình của hồ (hơn 1.043 m), nhà máy phải xả lũ bằng lưu lượng nước về. Công ty khuyến cáo chính quyền di tản người dân những vùng thấp trũng.

Sở Nông nghiệp và Môi trường Lâm Đồng đã yêu cầu một số nhà máy thủy điện trên địa bàn cắt giảm lũ để không gây ngập vùng hạ du.