Khu dân cư tan hoang sau khi thuỷ điện xả lũ

Tối 19/11 đến rạng sáng 20/11, hồ Đơn Dương (Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi) xả lũ lưu lượng hơn 2.500 m3/s về hạ lưu, khu dân cư dưới chân đập thuộc xã D'ran, Ka Đô ngập nặng. Chính quyền di tản khoảng 1.500 người dân ra khỏi vùng nguy hiểm.
Ngày 20/11, nước vẫn còn ngập nhiều nhà dân. Phần lớn tài sản trong nhà không kịp di dời, kê cao đã hư hỏng sau khi bị ngâm nước kéo dài.
Người dân cho biết nước lũ về dâng cao chừng 3 m tính từ nền nhà. Ngôi nhà vẫn còn rác dính trên mái sau khi chìm trong nước.
Cửa hàng bị cuốn hư hỏng cửa lùa, bàn ghế, đồ đạc trôi khắp nơi.
Anh Nguyễn Văn Hùng, 45 tuổi, xã D'ran, cho biết hơn 20 năm nay chưa thấy cơn lũ nào lớn như vậy. Cả gia đình nghe thuỷ điện xả lũ nhưng không nghĩ nước lên nhanh. Lúc biết đã quá muộn, cả nhà chỉ kịp chạy thoát, bỏ lại đồ đạc cho lũ cuốn trôi.
Xe máy và nhiều tài sản của người dân bị nước lũ cuốn ra vườn.
Người đàn ông tìm kiếm tài sản của mình bên dòng sông khi lũ rút vào chiều qua.
Lũ còn gây ngập quốc lộ 27 chạy qua khu vực. Nhiều ôtô không kịp di dời đến nơi cao bị nhấn chìm, hư hỏng.
Ôtô bị dòng nước cuốn trôi vào hiên nhà dân, hư hỏng nặng.
Ông Đỗ Minh Lộc, Phó tổng giám đốc Công ty thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi, cho biết do nước dâng cao vượt quá cao trình của hồ (hơn 1.043 m), nhà máy phải xả lũ bằng lưu lượng nước về. Công ty khuyến cáo chính quyền di tản người dân những vùng thấp trũng.
Sở Nông nghiệp và Môi trường Lâm Đồng đã yêu cầu một số nhà máy thủy điện trên địa bàn cắt giảm lũ để không gây ngập vùng hạ du.
Rác thải theo nước lũ tấp vào hai bên bờ sông Đa Nhim.
Ngoài hồ Đơn Dương, đợt mưa lũ này chứng kiến một số hồ xả lũ uy hiếp vùng hạ du. Điển hình như hồ thủy điện sông Ba Hạ (Đăk Lăk), dung tích 350 triệu m3, xả mức cao nhất từ trước tới nay - 16.100 m3/s, vào chiều 19/11, khu vực hạ lưu ngập sâu, giao thông bị chia cắt.
Tại Lâm Đồng, hồ thủy điện Đại Ninh xả tràn làm nhiều khu vực trũng ở xã Ninh Gia bị ngập nặng; 87 hộ bị ngập nhà, khoảng 65 ha hoa màu, cà phê chìm trong nước, một cầu treo bị cuốn trôi. Chính quyền đã phải sơ tán hơn 100 hộ dân.
