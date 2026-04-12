Khu công nghiệp lâu đời nhất Việt Nam hoàn thành thu hồi đất

UBND tỉnh Đồng Nai đã duyệt phương án bồi thường và quyết định thu hồi 235 ha đất của 67 công ty tại khu công nghiệp Biên Hòa 1.

Thông tin trên được đại diện Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai nêu tại hội nghị triển khai nhiệm vụ quý II, ngày 11/4.

Theo đó, hiện toàn bộ diện tích 235 ha của 67 doanh nghiệp tại khu công nghiệp Biên Hòa 1 được duyệt phương án bồi thường và có quyết định thu hồi đất.

Hơn 190 ha đã được các doanh nghiệp bàn giao mặt bằng. Trong đó, tỷ lệ mặt bằng sạch tại khu vực 1 là 96%, với 48,7 ha. Khu vực 2 đã bàn giao 58,6 ha tương đương 57%. Còn khu vực 3 bàn giao 83 ha, tương ứng 47%.

Theo Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, nhiều doanh nghiệp đang trong quá trình tháo dỡ tài sản trên đất. Cơ quan này cùng chính quyền phường Trấn Biên tiếp tục vận động, hỗ trợ các doanh nghiệp đẩy nhanh việc tháo dỡ, nhằm hoàn tất bàn giao mặt bằng trong tháng 6.

Một góc khu công nghiệp Biên Hòa 1 đã giải phóng mặt bằng xong. Ảnh: Phước Tuấn

Khu công nghiệp Biên Hòa 1 (trước đây là khu kỹ nghệ Biên Hòa) rộng 335 ha, thành lập từ năm 1963, được xem là khu công nghiệp đầu tiên tại Việt Nam. Sau hơn nửa thế kỷ hoạt động, nơi đây bộc lộ nhiều hạn chế, trong đó có nguy cơ ảnh hưởng môi trường nước sông Đồng Nai.

Năm 2009, Chính phủ chấp thuận cho tỉnh Đồng Nai chuyển đổi khu này thành khu đô thị thương mại dịch vụ. Tháng 2/2024, UBND tỉnh Đồng Nai đã duyệt Đề án chuyển đổi khu công nghiệp Biên Hòa 1 thành khu đô thị, thương mại, dịch vụ và cải thiện môi trường.

Sau khi hoàn tất việc di dời các cơ sở sản xuất và thu hồi đất, khu vực này sẽ được triển khai các dự án đô thị, thương mại dịch vụ, trung tâm chính trị - hành chính mới của tỉnh, công viên sinh thái. Dự án này được kỳ vọng góp phần cải thiện môi trường, nâng cao chất lượng sống của người dân và tạo diện mạo cho thành phố mới.

Ngọc Diễm