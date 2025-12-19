Không khí Tết ngày nhận bib Kun Marathon Hải Phòng

Kun Marathon, giải chạy dành cho trẻ 6-10 tuổi, bắt đầu phát bib và race-kit từ 8h sáng 19/12. Giải đăng ký miễn phí. Phụ huynh chuẩn bị mã QR được ban tổ chức gửi từ trước và làm theo hướng dẫn để hoàn tất thủ tục.
Tại Hải Phòng, sự kiện khép lại chuỗi giải năm 2025, ban tổ chức kết hợp hoạt động đồng hành Kun Tết - hành động nhỏ, hái niềm vui to.
Các em nhỏ được khuyến khích viết những hành động nhỏ dự định làm trong dịp Tết dương lịch và Tết Nguyên Đán sắp tới. Có bé muốn phụ giúp bố mẹ làm việc nhà, có em muốn phấn đấu đạt điểm 10 để tặng bố mẹ.
Các em cũng có thể viết câu chúc cho gia đình rồi đính lên Cây niềm vui theo hướng dẫn. Ban tổ chức kỳ vọng hoạt động này vừa làm mới trải nghiệm, vừa mở ra không khí đón Tết - dịp gia đình sum vầy lớn nhất trong năm.
Ngoài ra, khu vực lấy bib Kun Marathon sáng 19/12 còn có sự xuất hiện của "Ông Đồ" - người sẵn sàng viết các câu đối theo yêu cầu tặng cho phụ huynh và bé. Nhân vật này khiến nhiều bé thích thú.
Một phụ huynh cho con mặc trang phục "Ông già Noel" khi tới lấy bib. Chỉ còn chưa đầy một tuần nữa là tới lễ Giáng sinh 2025.
Hai phụ huynh check-in cùng bib Kun Marathon. Họ tìm tên con trên bảng và chụp hình kỷ niệm.
Một em nhỏ chụp ảnh trước backdrop ghi tên các VĐV nhí.
Kun Marathon Hải Phòng 2025 khởi tranh lúc 7h ngày 20/12 tại Cung Thiếu nhi thành phố. Đường chạy dài gần 1km, bố trí nhiều thử thách vận động. Bên cạnh phần thi, 2.200 em nhỏ sẽ giao lưu với NSND Xuân Bắc, NS Trường Giang, VĐV tâng bóng nghệ thuật Đỗ Kim Phúc cùng nhiều YouTuber, TikToker.
Hải Long