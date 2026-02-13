Không khí lạnh tràn xuống miền Bắc đêm giao thừa

Giao thừa Tết Bính Ngọ 2026 dự kiến có một đợt không khí lạnh cường độ trung bình di chuyển xuống miền Bắc.

Những ngày qua miền Bắc sáng sớm trời nhiều mây, trưa chiều hửng nắng do không khí lạnh suy yếu lệch đông. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết miền Bắc sẽ duy trì trạng thái thời tiết này đến 16/2 (29 tháng chạp).

Đêm 16/2 sẽ có một đợt không khí lạnh cường độ trung bình tràn xuống miền Bắc gây mưa nhỏ rải rác kéo dài đến 19/2 (mùng 3 Tết). Nhiệt độ ban đêm và sáng ở mức rét, thấp nhất 16-20 độ, vùng núi có nơi dưới 16 độ C; cao nhất 23-27 độ, Tây Bắc có nơi trên 28 độ.

Người dân đi xem đào Tết dưới tiết trời mưa ẩm ngày 11/2. Ảnh: Giang Huy

Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ giai đoạn này 14-17 độ, vùng núi có nơi xuống dưới 12 độ C; cao nhất 19-23 độ, riêng Tây Bắc có nơi trên 26 độ.

Giai đoạn 20-22/2 (mùng 4-6 Tết), đêm và sáng tiếp tục xuất hiện mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác, trời rét về đêm và sáng. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 20-23 độ, thấp nhất 16-18 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ C.

Thanh Hóa - Huế từ nay đến ngày 16/2, thời tiết duy trì trạng thái khá ổn định với mưa vài nơi, sáng sớm xuất hiện sương mù, trưa chiều trời nắng. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 24-26 độ, thấp nhất 18-21 độ, phía nam khu vực cao nhất 26-28 độ C.

Giai đoạn 17-19/2 (mùng 1-3 Tết) do tác động của không khí lạnh khu vực này sẽ có mưa rào rải rác. Thanh Hoá, Nghệ An trời rét cả ngày, trong khi phía Quảng Trị, Huế rét chủ yếu về đêm và sáng. Nhiệt độ cao nhất dao động 21-24 độ, thấp nhất 16-18 độ C.

Ngày 20-22/2 (mùng 4-6 Tết), mưa giảm, trưa chiều trời nắng trở lại, nhiệt độ cao nhất 23-27 độ, thấp nhất 18-21 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ từ nay đến mùng 6 Tết thời tiết nhìn chung thuận lợi cho các hoạt động du xuân khi ban ngày có nắng, đêm xuất hiện mưa rào vài nơi. Riêng phía bắc khu vực mùng 1-3 Tết có mưa rải rác. Nhiệt độ cao nhất toàn thời kỳ phổ biến 26-31 độ; riêng phía bắc trong những ngày 18-20/2 giảm còn 24-26 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ từ nay đến mùng 6 Tết chủ đạo ít mưa, ban ngày trời nắng, thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 26-30 độ, có nơi trên 30 độ; thấp nhất 16-20 độ, một số điểm vùng cao xuống dưới 15 độ C. Nam Bộ duy trì hình thái ngày nắng, chiều tối và đêm có thể xuất hiện mưa rào và giông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất 29-33 độ, có nơi trên 33 độ; thấp nhất 21-25 độ C.

Gia Chính