Người dân xuống phố đón giao thừa Bính Ngọ

18h50 Cấm xe hơn 20 đường trung tâm TP HCM đêm giao thừa

Để đảm bảo trật tự và hạn chế ùn tắc khi người dân tập trung đông, tại trung tâm TP HCM sẽ cấm toàn bộ xe vào hơn 20 tuyến đường từ 21h ngày 16 đến 1h ngày 17/2, gồm: Lê Lợi (từ Pasteur đến Đồng Khởi), Nguyễn Huệ (Lê Thánh Tôn đến Tôn Đức Thắng), Đồng Khởi (Mạc Thị Bưởi đến Tôn Đức Thắng), Tôn Đức Thắng (Lê Duẩn đến cầu Khánh Hội).

Các tuyến khác gồm: Nguyễn Hữu Cảnh (Tôn Đức Thắng đến Nguyễn Bỉnh Khiêm), Võ Văn Kiệt (Pasteur đến hầm chui cầu Khánh Hội), song hành Võ Văn Kiệt (đoạn dẫn cầu Calmette tới Pasteur), Ngô Văn Năm (Nguyễn Siêu đến Tôn Đức Thắng), Nguyễn Siêu (Ngô Văn Năm tới Tôn Đức Thắng), Nguyễn Tất Thành (Hoàng Diệu đến cầu Khánh Hội)...

Vị trí một số tuyến đường cấm xe để bắn pháo hoa đêm giao thừa ở trung tâm TP HCM. Đồ họa: Khánh Hoàng

Một loạt tuyến đường khác cũng cấm xe trong thời gian trên, gồm: Hàm Nghi (Pasteur đến Tôn Đức Thắng); Hải Triều (Hồ Tùng Mậu đến Nguyễn Huệ); Nguyễn Thiệp, Mạc Thị Bưởi (Đồng Khởi đến Nguyễn Huệ); Huỳnh Thúc Kháng, Tôn Thất Thiệp (Pasteur đến Nguyễn Huệ), Nguyễn Công Trứ (Pasteur đến Hồ Tùng Mậu); Hai Bà Trưng (Đông Du đến Công trường Mê Linh); Hồ Tùng Mậu, Tôn Thất Đạm (từ Võ Văn Kiệt đến Tôn Thất Thiệp).

Ngoài ra, các đường xung quanh vòng xoay Công trường Mê Linh gồm Ngô Đức Kế (đến đường Đồng Khởi), Hồ Huấn Nghiệp (đến Đồng Khởi), Thi Sách (đến đường Đông Du), R12, Cầu Ba Son, Khánh Hội, cũng cấm xe.