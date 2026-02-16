Người dân xuống phố đón giao thừa Bính Ngọ

-
18h50
Cấm xe hơn 20 đường trung tâm TP HCM đêm giao thừa
Để đảm bảo trật tự và hạn chế ùn tắc khi người dân tập trung đông, tại trung tâm TP HCM sẽ cấm toàn bộ xe vào hơn 20 tuyến đường từ 21h ngày 16 đến 1h ngày 17/2, gồm: Lê Lợi (từ Pasteur đến Đồng Khởi), Nguyễn Huệ (Lê Thánh Tôn đến Tôn Đức Thắng), Đồng Khởi (Mạc Thị Bưởi đến Tôn Đức Thắng), Tôn Đức Thắng (Lê Duẩn đến cầu Khánh Hội).
Các tuyến khác gồm: Nguyễn Hữu Cảnh (Tôn Đức Thắng đến Nguyễn Bỉnh Khiêm), Võ Văn Kiệt (Pasteur đến hầm chui cầu Khánh Hội), song hành Võ Văn Kiệt (đoạn dẫn cầu Calmette tới Pasteur), Ngô Văn Năm (Nguyễn Siêu đến Tôn Đức Thắng), Nguyễn Siêu (Ngô Văn Năm tới Tôn Đức Thắng), Nguyễn Tất Thành (Hoàng Diệu đến cầu Khánh Hội)...
Một loạt tuyến đường khác cũng cấm xe trong thời gian trên, gồm: Hàm Nghi (Pasteur đến Tôn Đức Thắng); Hải Triều (Hồ Tùng Mậu đến Nguyễn Huệ); Nguyễn Thiệp, Mạc Thị Bưởi (Đồng Khởi đến Nguyễn Huệ); Huỳnh Thúc Kháng, Tôn Thất Thiệp (Pasteur đến Nguyễn Huệ), Nguyễn Công Trứ (Pasteur đến Hồ Tùng Mậu); Hai Bà Trưng (Đông Du đến Công trường Mê Linh); Hồ Tùng Mậu, Tôn Thất Đạm (từ Võ Văn Kiệt đến Tôn Thất Thiệp).
Ngoài ra, các đường xung quanh vòng xoay Công trường Mê Linh gồm Ngô Đức Kế (đến đường Đồng Khởi), Hồ Huấn Nghiệp (đến Đồng Khởi), Thi Sách (đến đường Đông Du), R12, Cầu Ba Son, Khánh Hội, cũng cấm xe.
-
18h30
Lời chúc Tết từ Trường Sa
Tết ở Đặc khu Trường Sa (Khánh Hòa) vẫn đủ bánh chưng, cành đào giấy và những lá thư nhà được chiến sĩ chuyền tay đọc trong đêm giao thừa.
Thiếu tá Lê Văn Anh, công tác tại đảo Trường Sa, nhắn gửi đất liền: "Chúng tôi sẽ luôn vững vàng nơi đầu sóng ngọn gió, bảo vệ vững chắc chủ quyền để đất liền an vui đón Tết, xứng đáng với niềm tin yêu của đồng bào, chiến sĩ cả nước".
Đặc khu rộng khoảng 500 km2, những năm gần đây phát triển kinh tế biển với các âu tàu, dịch vụ hậu cần nghề cá; đồng thời phục vụ nghiên cứu khoa học, y tế, văn hóa và bảo đảm quốc phòng, an ninh.
-
18h15
Tắm mùi già đêm giao thừa
Chiều 29 tháng Chạp, nhiều gia đình giữ tục tắm nước mùi già, nấu nồi xông vỏ bưởi, lá sả, hương nhu để gột bỏ muộn phiền năm Ất Tỵ, chuẩn bị đón Bính Ngọ.
Đêm cuối năm, khi chương trình Táo quân không còn phát sóng như nhiều năm trước, không ít người chọn ra đường du xuân, chờ xem pháo hoa. Thời tiết từ miền Bắc đến Bắc Trung Bộ dao động 22 - 24 độ C, trời se lạnh, không mưa.
-
18h05
TP HCM bắn pháo hoa 17 điểm mừng Tết Bính Ngọ
Theo kế hoạch tổ chức bắn pháo hoa dịp Tết Bính Ngọ 2026 của UBND TP HCM, 4 điểm bắn pháo hoa tầm cao gồm: Khu vực đầu hầm vượt sông Sài Gòn (phường An Khánh); Trung tâm Thành phố mới (phường Bình Dương); Quảng trường Tam Thắng (phường Vũng Tàu); Quảng trường Công viên Bà Rịa (phường Bà Rịa).
13 điểm bắn pháo hoa tầm thấp gồm: Công viên Văn hóa Đầm Sen (phường Bình Thới); khu vực chợ Bình Điền (phường Bình Đông); Khu di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi (xã An Nhơn Tây); Quảng trường Trung tâm Hành chính phường Tân Mỹ; tòa tháp Marina (phường Sài Gòn); Dự án khu dân cư Vườn Cau (phường Lái Thiêu);
Khu đô thị - thương mại - dịch vụ Quảng trường xanh (phường Đông Hòa); Khu di tích Cầu tàu 914 (đặc khu Côn Đảo); Khu biệt thự Kim Long (khu vực cầu Rạch Đỉa, xã Nhà Bè); Đền thờ Anh hùng liệt sĩ Rừng Sác (xã Cần Giờ); cùng các điểm tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã Dầu Tiếng và xã Minh Thạnh.
Thời gian bắn pháo hoa kéo dài 15 phút, từ 0h đến 0h15 ngày 17/2/2026 (mùng 1 Tết Bính Ngọ).
-
18h00
Hà Nội bắn pháo hoa tại 33 điểm
Hà Nội tổ chức 33 điểm bắn với 34 trận địa pháo hoa, kéo dài 15 phút trong đêm Giao thừa Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
11 trận địa pháo hoa tầm cao kết hợp với pháo hoa tầm thấp và pháo hoa hỏa thuật:
STT Địa điểm 1 Trước Trụ sở Tòa soạn Báo Hà Nội mới, phường Hoàn Kiếm 2 Trước Bưu điện Hà Nội, phường Hoàn Kiếm 3 Đảo dừa, Công viên Thống nhất, phường Hai Bà Trưng 4 Khuôn viên đường đua F1, phường Từ Liêm 5 Vườn hoa Lạc Long Quân, phường Tây Hồ 6 Hồ Văn Quán, phường Hà Đông 7 Thành cổ Sơn Tây, phường Sơn Tây 8 Khu đất dự án Hồ điều hòa, xã Thanh Trì 9 Trung tâm Thế dục thể thao, xã Đông Anh 10 Công viên Hòa Bình, phường Xuân Đỉnh 11 Công viên Gia Lâm, xã Gia Lâm
23 trận địa bắn pháo hoa tầm thấp:
STT Địa điểm 1 Đông Nam Hồ Ngọc Khánh, phường Giảng Võ 2 Công viên Hồ Đền Lừ, phường Tương Mai 3 Công viên Long Biên, phường Việt Hưng 4 Hồ Đống Đa, phường Ô Chợ Dừa 5 Công viên Cầu Giấy, phường Cầu Giấy 6 Công viên Thanh Xuân, phường Thanh Xuân 7 Sân thượng tầng 5, trụ sở UBND xã Quang Minh 8 Sân vận động xã Quảng Oai 9 Sân vận động xã Đan Phượng 10 Sân vận động xã Thạch Thất 11 Sân vận động phường Chương Mỹ 12 Khu đất khởi công dự án khu đô thị thể thao Olympic thuộc xã Thượng Phúc 13 Sân thượng tầng 6, Trụ sở cơ sở 3, Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 2 - Phúc Thọ, xã Quốc Oai 14 Tiểu khu Thao Chính, xã Phú Xuyên (trung tâm khu đô thị Nam Chính) 15 Công viên Hồ sinh thái, xã Mỹ Đức 16 Sân vận động xã Vân Đình 17 Sân vận động xã Sóc Sơn 18 Sân vận động xã Phúc Thọ 19 Công viên cây xanh, xã Thanh Oai 20 Khu đô thị Mailand Hanoi City, xã Sơn Đồng 21 Khu Trạm bơm, xã Minh Châu 22 Công viên Kid Bằng Lăng, khu đô thị Vinhome Riverside, phường Phúc Lợi 23 Công viên Phùng Khoang, phường Đại Mỗ