Không gian Tết ba miền hút hàng chục nghìn du khách tại Cần Giờ

Du khách có thể trải nghiệm không khí Tết ba miền qua hoạt động lô tô, xin chữ ông đồ, âm nhạc dân gian, tự làm bao lì xì, tại hội xuân Green Paradise Tet Fest.

Kéo dài suốt ba tuần (7-28/2), Green Paradise Tet Fest diễn ra tại trục đường trung tâm khu đô thị Vinhomes Green Paradise là một trong những lễ hội có quy mô lớn tại Cần Giờ dịp Tết năm nay. Ngoài những trải nghiệm độc đáo như check-in với khinh khí cầu, ngắm dù lượn, sự kiện đưa du khách đến với những nét văn hóa đặc trưng ba miền.

Cảnh sắc mùa xuân

Không gian sự kiện đặt ven biển, tái hiện cảnh sắc ngày xuân từ Bắc đến Nam. Trục đường chính gồm 300 gốc đào miền Bắc, tạo sắc hồng rực. Đi qua cung đường đèn lồng đại diện cho miền Trung, du khách sẽ bước đến khu vườn với 300 gốc mai miền Nam. Trung tâm vườn có gốc mai 150 tuổi, xuất xứ từ An Giang.

Bên cạnh đường hoa mai là các gian hàng với chất liệu tự nhiên như gỗ, tre, nứa, cói cùng các vật dụng trang trí như đèn lồng, các loại hoa xuân đan xen nhiều màu sắc và linh vật Ngựa xuân. Xen giữa các không gian là những cụm tiểu cảnh như chậu cúc, hoa trạng nguyên, cầu khỉ, chum nước, đòn gánh... giúp du khách có nhiều góc check-in ngày Tết.

Green Paradise Tet Fest còn đem đến lễ hội khinh khí cầu với 22 quả khinh khí cầu cỡ lớn, nhiều màu sắc. Ngoài tạo ra những khung hình lạ, du khách có thể trải nghiệm bay cùng khinh khí cầu, ngắm toàn cảnh cung đường hoa Tết, biển và thiên đường xanh Cần Giờ từ trên cao, vào những khung giờ thời tiết phù hợp.

Ngày Tết hiện đại còn thể hiện qua màn biểu diễn dù lượn trên không, trong các ngày khai mạc (7-8/2), lễ Valentine (14/2), tất niên (15/2); hay hoạt động photobooth chụp ảnh lấy ngay, diễn ra từ 9h đến 19h mỗi ngày.

Mang ý nghĩa "Tết ở thiên đường xanh", Vinhomes Green Paradise cũng gửi tới hàng chục nghìn du khách những món quà may mắn cho năm mới. Cây lì xì khổng lồ tại trung tâm sự kiện treo 2026 bao lì xì, bên trong chứa các phần quà như voucher dịch vụ ẩm thực và cây xanh. Ngoài ra, trong ba khung giờ cố định mỗi ngày, khách tham quan có cơ hội nhận các phần quà đặc sản đặc trưng của dịp Tết như giò, nem chua và rượu vang.

Riêng ngày khai mạc (7/2), lễ hội thu hút hơn 10.000 người dân và du khách. Bà Võ Thị Diễm Phượng, Phó chủ tịch UBND xã Cần Giờ đánh giá chuỗi hoạt động Tết phong phú, sáng tạo, gắn với không gian xanh, hài hòa cùng thiên nhiên. Sự kiện góp phần kích cầu du lịch, tạo việc làm cho người dân địa phương và đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Về phía du khách, chị Thùy Dung (phường Đông Hưng Thuận, TP HCM) cho biết bất ngờ vì lễ hội đông vui và rất nhiều khung cảnh đẹp để cả gia đình check-in. "Dù chuyển vào Nam sống nhiều năm, nhưng lần đầu tiên mình được ngắm một gốc mai lớn như vậy", chị Dung nói.

Trò chơi dân gian

Ngoài các đại cảnh, tiểu cảnh, sự kiện tổ chức nhiều trò chơi dân gian, gợi nhắc ngày Tết ở mọi miền quê như phi lao ống tre, gánh lúa qua cầu, ném còn, kéo co... Với những gia đình và trẻ em thích hoạt động tương tác tĩnh, lễ hội mang đến hoạt động trang trí bao lì xì, gieo quẻ, xin chữ ông đồ, tô màu mặt gỗ.

Mỗi cuối tuần, các workshop lại có những hoạt động riêng. Như trong sự kiện khai mạc, chương trình hướng dẫn làm vòng treo cửa ngày Tết, đến tuần thứ hai là hướng dẫn làm bao lì xì. Workshop tuần thứ ba gồm các hoạt động cắm hoa xuân, trang trí nón lá. Vào ngày bế mạc, khu vực workshop diễn ra hoạt động vẽ chậu trồng cây.

Ngay khi đến cổng chào sự kiện, du khách sẽ được phát một tấm bản đồ để tham gia hoạt động thử thách thu thập dấu tem (Stamp Rally) với 7 điểm check-in. Thu thập đủ 5 dấu tem, du khách sẽ được tặng một phiếu thưởng thức miễn phí một món ăn tại khu vực gian hàng hoặc nhận chữ ở khu vực ông đồ. Đủ 6 dấu tem, du khách có cơ hội tham gia quay số may mắn.

Có mặt trong lễ khai mạc, ông Minh Quang (hưu trí, Hà Nội) chia sẻ, bản thân mới đến Cần Giờ cách đây vài tháng. Ông bất ngờ một phần vì quy mô của lễ hội nhưng bất ngờ nhiều hơn vì sự thay đổi nhanh chóng của siêu đô thị, mang dấu ấn của một "kỷ nguyên vươn mình".

Nét văn hóa ba miền

Để tái hiện không khí hội xuân trên cả nước, ban tổ chức thiết kế chuỗi trải nghiệm theo chủ đề. Trong tuần đầu tiên, các hoạt động mang chủ đề "Khai hội đón lộc biển miền Nam" với hoạt động múa lân, bắn pháo hoa, biểu diễn đờn ca tài tử, gánh hát lô tô.

Tuần lễ thứ hai - điểm nhấn là hai ngày 27-28 Tết (14-15/2) mang chủ đề "Tết miền Trung gắn kết chào lộc xuân" với biểu diễn múa Chăm, nhã nhạc. Vào đêm tất niên, pháo hoa tiếp tục thắp sáng lễ hội trong thời khắc chuyển giao năm cũ và năm mới.

Mùng 2, 3, 5, 6 Tết (18, 19, 21, 22/2) mang chủ đề "Tết miền Bắc du xuân hái lộc", đưa du khách đến các màn trình diễn acoustic. Vào ngày 12 Tết (28/2), hoạt động mang chủ đề "Du xuân vui hội tháng Giêng", tổng kết thử thách Stamp Rally và trao quà cho du khách may mắn trong suốt ba tuần lễ hội.

Dấu ấn Tết ba miền còn thể hiện qua khu 40 gian hàng, bày bán ẩm thực, đặc sản, đồ lưu niệm... Tại đây du khách có thể tìm thấy thực phẩm Tết, bánh kẹo, mứt, ô mai, những món đồ thủ công mỹ nghệ, quần áo diện Tết và đặc sản địa phương (An Giang, Sóc Trăng...) cùng đồ uống, bánh châu Âu.

Theo ban tổ chức, việc tổ chức lễ hội xuân quy mô lớn ngay trong năm đầu tiên Vinhomes Green Paradise Cần Giờ ra mắt thể hiện sự tiên phong và năng lực triển khai hạ tầng điểm đến của chủ đầu tư. Du khách từ trung tâm TP HCM có thể đến Vinhomes Green Paradise bằng ôtô hoặc xe máy theo tuyến đường Rừng Sác; nếu đi bằng cano, tàu cao tốc thì khởi hành từ bến Bạch Đằng đến bến Tắc Suất.

Khu đô thị được phát triển gắn với tiêu chí ESG++ và định hướng phát triển bền vững, gồm nhiều công trình như hồ nhân tạo nước mặn tự nhiên Paradise Lagoon hơn 800 ha; tòa tháp Landmark 108 tầng; Nhà hát Sóng Xanh 7 ha với sức chứa 5.000 chỗ; VinWonders Cần Giờ 122 ha mang đến gần 200 trò chơi, núi tuyết nhân tạo cao 68 m... Nơi này kỳ vọng đón 40 triệu lượt khách mỗi năm, trở thành điểm đến du lịch - vui chơi giải trí - nghỉ dưỡng mới của khu vực.

