'Không để đất nước tụt hậu, không để người dân mất cơ hội phát triển'

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh quyết tâm không để đất nước tụt hậu, không để nhân dân mất cơ hội phát triển, kiên định hành động vì tương lai lâu dài và tươi sáng của dân tộc.

Sáng 7/4, Quốc hội bầu Tổng Bí thư Tô Lâm giữ chức Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2026-2031 với 100% đại biểu có mặt tán thành. Đây là lần thứ hai Tổng Bí thư Tô Lâm đảm nhiệm đồng thời hai chức danh Tổng Bí thư và Chủ tịch nước, sau lần đầu năm 2024.

Phát biểu nhậm chức, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cảm ơn cử tri và nhân dân cả nước đã góp phần làm nên thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Ông cũng cảm ơn Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã giới thiệu và Quốc hội đã tín nhiệm bầu, giao trọng trách.

Người đứng đầu Đảng, Nhà nước bày tỏ lòng biết ơn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, các bậc tiền bối cách mạng, các anh hùng liệt sĩ và các tầng lớp nhân dân đã hy sinh, cống hiến vì độc lập, chủ quyền và sự phát triển của đất nước.

Ông nhấn mạnh việc đảm nhiệm đồng thời hai trọng trách là vinh dự lớn, đồng thời là trách nhiệm thiêng liêng trước Đảng, Nhà nước và nhân dân; khẳng định sẽ cùng tập thể Ban Chấp hành Trung ương, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đưa đất nước vượt qua khó khăn, thách thức, sớm hoàn thành các mục tiêu chiến lược.

Trong bối cảnh tình hình có nhiều thách thức mang tính thời đại, ưu tiên hàng đầu là giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững; nâng cao đời sống nhân dân để người dân thực sự thụ hưởng thành quả phát triển; đồng thời gia tăng đóng góp của Việt Nam đối với hòa bình, ổn định, phát triển của khu vực và thế giới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu định hướng xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; phát triển nền kinh tế tự chủ, tự lực, tự cường; xây dựng nền quốc phòng, an ninh toàn dân, toàn diện, hiện đại; hoàn thiện hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; phát triển xã hội đoàn kết, giàu bản sắc văn hóa và tính nhân văn. Trên nền tảng đó, ông nhấn mạnh việc kiến tạo hệ sinh thái phát triển mới, thực hiện tự chủ chiến lược toàn diện, lấy phát triển để ổn định, ổn định để phát triển nhanh, bền vững.

Mô hình tăng trưởng mới được xác lập với khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính; đồng thời xây dựng nền giáo dục quốc dân hiện đại, phát triển toàn diện con người Việt Nam, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Ông nhấn mạnh yêu cầu thiết lập kỷ luật trách nhiệm, kỷ luật thực thi trong toàn hệ thống chính trị, bảo đảm nói đi đôi với làm, làm đến cùng, làm vì nhân dân, lấy hiệu quả thực chất làm thước đo.

Về đối ngoại, ông cho biết sẽ triển khai hội nhập quốc tế ở tầm cao mới theo phương châm bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia dân tộc; lấy hòa bình, độc lập, tự chủ, tự cường làm nền tảng; đặt người dân là trung tâm của mọi chính sách; đồng thời coi đóng góp cho hòa bình, phát triển của khu vực và thế giới là trách nhiệm. Việt Nam định hướng chủ động hội nhập sâu vào dòng chảy của chính trị thế giới, kinh tế quốc tế và nền văn minh nhân loại.

Trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, ông cho biết sẽ hoàn thiện và triển khai các chiến lược bảo vệ Tổ quốc, an ninh quốc gia trong kỷ nguyên mới; ưu tiên tăng cường tiềm lực, thực hiện tự chủ chiến lược, xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, chủ động phòng ngừa, xử lý từ sớm, từ xa mọi nguy cơ, bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong mọi tình huống.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh trọng tâm xuyên suốt là quán triệt, thực hành triệt để quan điểm "dân là gốc", phát huy vai trò chủ thể của nhân dân, huy động sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Mục tiêu cao nhất, đích đến cuối cùng là nhân dân được thụ hưởng đầy đủ thành quả của phát triển.

Người đứng đầu Đảng, Nhà nước đề nghị sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan trong hệ thống chính trị, các cấp, ngành, địa phương và toàn xã hội để thực hiện nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.

"Với truyền thống nghìn năm dựng nước, giữ nước và những giá trị di sản vĩ đại từ cha ông, với khát vọng vươn lên không ngừng, ý chí sắt đá và bản lĩnh kiên cường, với chân lýNước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một, với quyết tâm không thể để đất nước tụt hậu, không thể để nhân dân mất cơ hội phát triển, phải hành động vì tương lai lâu dài và tươi sáng cho dân tộc, với sự ủng hộ, giúp đỡ của bạn bè quốc tế, nhất định Việt Nam sẽ viết tiếp những chương mới rực rỡ trong hành trình phát triển, hoàn thành các mục tiêu chiến lược đã đề ra", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định.

Hiến pháp quy định Chủ tịch nước là người đứng đầu Nhà nước, thay mặt Việt Nam về đối nội và đối ngoại. Chủ tịch nước công bố Hiến pháp, luật, pháp lệnh; đề nghị Quốc hội bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh chủ chốt như Phó chủ tịch nước, Thủ tướng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; căn cứ nghị quyết của Quốc hội để bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các thành viên Chính phủ và một số chức danh tư pháp theo thẩm quyền. Chủ tịch nước quyết định đặc xá, công bố đại xá; tặng thưởng huân chương, danh hiệu; quyết định các vấn đề về quốc tịch. Là người thống lĩnh lực lượng vũ trang, Chủ tịch nước giữ chức Chủ tịch Hội đồng quốc phòng và an ninh; quyết định phong, thăng, giáng, tước quân hàm cấp tướng và các cấp đô đốc; bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức danh cấp cao trong quân đội. Chủ tịch nước công bố hoặc bãi bỏ tình trạng chiến tranh, ra lệnh tổng động viên hoặc động viên cục bộ, công bố hoặc bãi bỏ tình trạng khẩn cấp theo nghị quyết của Quốc hội hoặc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

