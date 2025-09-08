Không có khái niệm về 'nhập khẩu công nghệ cũ'

Tôi là doanh nghiệp mới thành lập muốn nhập khẩu công nghệ cũ. Xin hỏi việc đánh giá và thẩm định công nghệ hiện nay được thực hiện thế nào? Quy trình ra sao? Mong được Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn. Thời gian ước tính để hoàn thành quá trình đánh giá, thẩm định này là bao lâu?

Hoàng Trung

Trả lời:

Theo các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành không có khái niệm về "công nghệ cũ" , "nhập khẩu công nghệ cũ" và không có quy định về nhập khẩu công nghệ cũ.

Về thẩm định công nghệ dự án đầu tư: thẩm quyền, hồ sơ, trình tự, nội dung, thời gian thẩm định công nghệ dự án đầu tư được quy định tại Luật Chuyển giao công nghệ 2017 (tùy theo từng loại dự án và theo từng giai đoạn của dự án).

Bộ Khoa học và Công nghệ