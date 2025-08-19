'Khối nghỉ hè' tham gia đường đua thi ảnh, video về tình yêu nước

Bên cạnh hình ảnh non sông đất nước, nhiều ba mẹ dự thi Vietnam Vibes by Vietravel với những khoảnh khắc vui vẻ của con, như một cách lưu giữ kỷ niệm "có một không hai" trong dịp mừng 80 năm Quốc khánh.

Đây là tác phẩm "Em bé Hà Nội" của tác giả Lương Thế Anh, chia sẻ hình ảnh con gái dưới lăng Bác, cờ đỏ sao vàng. Chỉ sau vài tiếng đăng tải, bức ảnh đã lọt top những bài dự thi có nhiều bình chọn nhất.

"Đón chào Tết Độc lập thứ 80 của dân tộc và là Tết Độc lập đầu tiên của em bé", anh viết trên trang Bài thi của Vietnam Vibes by Vietravel.