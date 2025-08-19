'Khối nghỉ hè' tham gia đường đua thi ảnh, video về tình yêu nước

Bên cạnh hình ảnh non sông đất nước, nhiều ba mẹ dự thi Vietnam Vibes by Vietravel với những khoảnh khắc vui vẻ của con, như một cách lưu giữ kỷ niệm "có một không hai" trong dịp mừng 80 năm Quốc khánh.
Đây là tác phẩm "Em bé Hà Nội" của tác giả Lương Thế Anh, chia sẻ hình ảnh con gái dưới lăng Bác, cờ đỏ sao vàng. Chỉ sau vài tiếng đăng tải, bức ảnh đã lọt top những bài dự thi có nhiều bình chọn nhất.
"Đón chào Tết Độc lập thứ 80 của dân tộc và là Tết Độc lập đầu tiên của em bé", anh viết trên trang Bài thi của Vietnam Vibes by Vietravel.
Tác giả Đoàn Vương Quốc gửi tới Vietnam Vibes by Vietravel tác phẩm "Thế hệ tương lai". Anh chia sẻ hình ảnh những đứa được sống trong môi trường hòa bình và độc lập mà các thế hệ cha ông đã dày công xây đắp, thừa hưởng những thành tựu to lớn của công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế sâu rộng của đất nước.
Đây là tác phẩm "Mùa xuân đầu tiên của em Mì", tác giả Hoàng Phúc Hồng Trang. Bé Mì sinh ra ở thủ đô Brussels (Bỉ) nhưng luôn được mẹ lan tỏa tình yêu và niềm tự hào về dòng máu Việt.
"Tổ quốc trong tim - Tự hào là em bé Việt Nam" - tác phẩm của tác giả Trần Thị Quỳnh lưu giữ hình ảnh hai em bé mặc đồ có gắn quốc kỳ, thể hiện niềm tự hào về đất nước Việt Nam.
"Em bé Việt Nam - nụ cười hòa bình" của tác giả Nguyễn Mỹ Linh cũng ghi lại hình ảnh em bé thời bình với nụ cười rạng rỡ.
"Nụ cười của con, nụ cười của thế hệ "em bé thời bình", chính là minh chứng sống động nhất cho giá trị của hai tiếng 'Độc lập - Tự do'", chị Linh chia sẻ qua bài thi.
Bức ảnh "Việt Nam trong tim em" của tác giả Phạm Bùi Ngọc Thảo ghi lại khoảnh khắc hồn nhiên, tự hào của các em nhỏ khi hòa mình trong không khí lễ hội lớn của đất nước.
Nhật Lệ
Vietnam Vibes by Vietravel là cuộc thi ảnh, video ngắn dành cho tất cả người Việt Nam trong và ngoài nước, cũng như bạn bè quốc tế. Mỗi bức ảnh, thước phim ngắn được gửi về là một mảnh ghép làm nên bức tranh đa sắc về lòng yêu nước của người Việt, dịp kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh 2/9.
Cuộc thi gồm hai hạng mục: ảnh và video. Bài dự thi có thể giới thiệu, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, các giá trị văn hóa, thiên nhiên trên khắp mọi miền Tổ quốc nhằm khơi dậy niềm tự hào dân tộc và khát vọng phát triển trong mọi tầng lớp nhân dân; hoặc phản ánh chân thực, sinh động những thành tựu phát triển trên mọi mặt của đời sống, văn hóa - xã hội Việt Nam, đặc biệt trong công cuộc đổi mới, phát triển và hội nhập quốc tế. Ban tổ chức khuyến khích tác phẩm có hình ảnh quốc kỳ Việt Nam.
Độc giả xem thông tin chi tiết về thể lệ, giải thưởng và các yêu cầu thông số, dung lượng ảnh/video tại đây.