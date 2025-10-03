Khởi động giải đấu tìm đội dự cuộc thi Robotics lớn nhất thế giới

Giải vô địch quốc gia VEX Robotics sẽ diễn ra nhiều vòng để tìm ra các đội học sinh tiểu học đến THPT dự giải vô địch thế giới tại Mỹ vào tháng 4/2026.

Giải vô địch quốc gia Việt Nam VEX Robotics 2026 khởi động ngày 2/10 tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), trong khuôn khổ các hoạt động chào mừng ngày Đổi mới sáng tạo Quốc gia. Đây là giải đấu nhằm tìm ra các đội thi xuất sắc đại diện Việt Nam tham dự VEX Robotics World Championship - giải đấu Robotics lớn nhất thế giới, được Tổ chức Kỷ lục thế giới Guinness công nhận năm 2018.

Bà Trần Thị Thảo, Giám đốc Vietnam Robotics Education & Competition (VREC), đơn vị tổ chức, cho biết giải đấu là cơ hội để học sinh từ tiểu học đến THPT thực hành thiết kế, chế tạo, lập trình và thi đấu robot.

"Thông qua cuộc thi, các em không chỉ được rèn luyện tư duy sáng tạo, kỹ năng giải quyết vấn đề, làm việc nhóm, nuôi dưỡng đam mê khoa học - công nghệ, mà còn có cơ hội giao lưu, học hỏi với bạn bè trong nước và quốc tế, mở rộng tầm nhìn và khẳng định bản thân trên đấu trường STEM toàn cầu", bà Thảo nói.

Thí sinh dự thi giải đấu kick-off Giải vô địch quốc gia Việt Nam VEX Robotics 2026. Ảnh: BTC

Tại vòng kick-off (khởi động) hôm qua, 31 đội thi đến từ nhiều trường tiểu học, THCS và THPT đã tranh tài ở hai hạng mục chính là VEX IQ (Tiểu học và THCS) và VEX V5 (THPT). Theo ban tổ chức, dù chỉ là giải đấu tập, các đội thi đấu nghiêm túc, sáng tạo, cho thấy sự đầu tư bài bản cả về tư duy chiến lược, kỹ thuật, thực hành và giải quyết vấn đề.

Chủ đề của cuộc thi Robotics VEX IQ trong khuôn khổ giải vô địch quốc gia là Mix and Match (Hòa trộn và Ghép đôi). Đây là trò chơi chiến lược. Các đội phải vượt qua thử thách Teamwork (làm việc nhóm trong 60 giây), thử thách kỹ năng lái xe (điều khiển robot) và lập trình tự động (robot tự vận hành)

Trong khi đó, chủ đề của VEX V5 là Push Back (Đẩy lùi) - một thử thách tốc độ, sức mạnh và chiến lược. Trò chơi đòi hỏi các đội phải thiết kế robot vừa có khả năng phòng thủ chắc chắn, vừa tấn công linh hoạt để kiểm soát khu vực thi đấu và ghi điểm.

Sau một ngày thi đấu, đội Doraemonster (Trường Tiểu học Archimedes Academy, Hà Nội) và Ironbots ( THCS Cầu Giấy, Hà Nội) giành giải nhất VEX IQ bảng tiểu học. Đội GIANT (THCS Lý Tự Trọng, Phú Thọ) và đội Delta Robotics (Trường Edison, Olympia, Vinschool, Hà Nội) đạt giải nhất bảng THCS.

Với VEX V5, đội SWITCH (Vinschool và Brighton College Việt Nam) giành giải cao nhất.

Ông Hoàng Vân Đông, Sáng lập Công ty Cổ phần giáo dục KidsCode, đơn vị bảo trợ kỹ thuật của giải đấu, cho rằng thông qua giải đấu khởi động này, các đội có dịp cọ xát thực tế để hoàn thiện chiến lược, tinh chỉnh thiết kế robot và sẵn sàng chinh phục các vòng thi đấu chính thức trong khuôn khổ giải vô địch quốc gia.

Trong thời gian tới, các giải đấu vòng loại khu vực sẽ được tổ chức tại nhiều tỉnh, thành, hướng tới vòng chung kết quốc gia và giải vô địch thế giới VEX Robotics diễn ra tại Mỹ vào tháng 4/2026.

Việt Nam đã ba lần dự VEX Robotics World Championship, từng đạt tới giải nhất hạng mục đồng đội, giải cảm hứng, giải thưởng do ban giám khảo bình chọn.

Dương Tâm