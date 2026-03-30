Khói bụi bủa vây người dân ở gần nhà máy hoá chất Đức Giang - Lào Cai

Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang - Lào Cai, thuộc Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (DGC), nằm trong khu công nghiệp Tằng Loỏng, xã Tằng Loỏng, tỉnh Lào Cai.

Mới đây, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03 Bộ Công an) khởi tố, tạm giam ông Đào Hữu Huyền, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hóa chất Đức Giang kiêm Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang - Lào Cai về 3 tội: Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên và Gây ô nhiễm môi trường.

Con ông Huyền là Đào Hữu Duy Anh, Phó chủ tịch HĐQT, nguyên Tổng giám đốc Hóa chất Đức Giang, bị bắt về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.