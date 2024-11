Video ông Trump bắt tay, ký tặng cử tri, người đã được cha của ông trả học phí nhiều năm về trước, được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội.

Sau khi ông Donald Trump trở thành Tổng thống đắc cử, các video về chiến dịch vận động tranh cử của ông gây sốt trở lại. Một trong số đó là video ông gặp cử tri mang ơn bố mình trong buổi mít tinh do Thống đốc Nam Dakota Kristi Noem chủ trì ngày 14/10 ở Philadelphia, Pennsylvania.

"Cha ông đã trả học phí cho tôi, năm 1974, trường Pugh Forest ở New York", một cử tri đứng dưới sân khấu hét lên, thu hút chú ý của ông Trump.

Khoảnh khắc ông Trump gặp cử tri mang ơn gia đình mình Ông Trump bắt tay và ký tặng cử tri mang ơn gia đình trong buổi mít tinh ở Pennsylvania ngày 14/10. Video: Tiktok/Blondeconservative

Ông Trump khi đó đang đứng nhún nhảy theo điệu nhạc trên sân khấu. Khi nghe thấy lời cử tri, ông ra hiệu cho nhóm mật vụ rằng mình sẽ đi xuống. Một lát sau, ông bước xuống, bắt tay cử tri, giữa vòng vây an ninh. Ông ký tên lưu niệm cho cử tri, nhưng không dùng bút người này đưa mà sử dụng bút do mật vụ chuẩn bị, dường như vì lý do an ninh.

Video cử tri nói trên hồi tháng 9 kể về Fred Trump, cha của ông Trump, cũng được quan tâm trở lại. Cử tri này cho biết khi còn là cậu bé 10 tuổi học cùng trường Pugh Forest với ông Trump ở New York, cha của ông này bất ngờ qua đời vì lên cơn đau tim năm 1974. Ông Fred sau đó đã đóng tiền học cho ba anh em của cử tri này và di nguyện của mẹ cử tri là được bắt tay ông Trump, nói lời cảm ơn ông Fred.

Nhiều người bày tỏ xúc động về các video. "Câu chuyện rất cảm động. Tôi rất mừng vì cuối cùng ông ấy đã có cơ hội giao lưu với ông Trump", một người viết.

"Ông Trump thật sự lắng nghe lời khán giả nói, tôi thích điều đó", một người khác bình luận. "Mật vụ rõ ràng rất lo lắng khi Trump thông báo ông ấy sẽ đi xuống".

Khoảnh khắc ông Trump gặp cử tri mang ơn gia đình mình Cử tri kể về nghĩa cử của ông Fred Trump trong buổi vận động tranh cử tại New York hồi tháng 9. Video: Instagram/Meaningfulminute

Hồng Hạnh (Theo AFP/AP)