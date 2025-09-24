Khoai Lang Thang: 'Tôi thấy mình ngày trẻ trong tác phẩm thi Vietnam Vibes'

Khi chấm thi Vietnam Vibes, Khoai Lang Thang nhận thấy hình ảnh những người trẻ từng bước cảm nhận đất nước và lan tỏa qua những thước phim, điều anh từng trải qua.

Khoai Lang Thang là một trong ba giám khảo của Vietnam Vibes by Vietravel, cuộc thi ảnh lan tỏa tinh thần dân tộc, niềm tự hào đất nước trên VnExpress. Với kinh nghiệm sản xuất hàng trăm video về hành trình dọc đất nước, anh là người am hiểu đời sống thường nhật của người Việt ở nhiều vùng miền, từ phố thị đến nông thôn, từ miền núi đến hải đảo.

Anh góp phần đánh giá tác phẩm dự thi ở khía cạnh cấu trúc nội dung, khả năng kết nối cảm xúc với người xem và mức độ lan tỏa trên nền tảng số. Khoai Lang Thang chia sẻ, trong quá trình chấm các bài dự thi, anh ưu tiên quan sát sự chân thực, cảm xúc và câu chuyện tác phẩm, cũng như thông điệp tác giả muốn truyền tải.

"Một tác phẩm nếu có thể hoàn hảo về mặt cảm xúc, câu chuyện, tôi xem xét tiếp về yếu tố chuyên môn. Nếu tất cả đều tốt hết, tôi nghĩ tác phẩm đó có thể nhận điểm cao từ ban giám khảo", nhà sáng tạo nội dung nói thêm.

Khoai Lang Thang làm giám khảo của cuộc thi Vietnam Vibes by Vietravel. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Trong quá trình chấm thi thực tế, Khoai Lang Thang nhận thấy các tác phẩm đều gắn liền với hình ảnh quê hương, từ góc nhìn văn hóa, cuộc sống thường nhật, cảnh vật núi non, hải đảo... đến trải nghiệm trang trọng trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam. Anh cảm thấy bản thân cần có trách nhiệm trong việc đánh giá kỹ lưỡng từng chi tiết khi các tác phẩm gắn liền với những điều thiêng liêng, trọng đại như vậy.

"Những tác phẩm dự thi Vietnam Vibes by Vietravel đều mang đến cảm xúc tự hào và thông điệp gắn liền với đất nước. Tôi rất trân trọng điều đó", anh nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, nam Youtuber còn thấy sự đồng cảm sâu sắc qua bài dự thi của những tác giả "không chuyên" khi Vietnam Vibes by Vietravel là cuộc thi hướng tới cộng đồng, khuyến khích sự tham gia của tất cả mọi người để cùng lan tỏa niềm tự hào dân tộc, hình ảnh đất nước.

Trong đó, ở hạng mục Video, Khoai Lang Thang ấn tượng với tác phẩm "Việt Nam trong tôi" của tác giả Vũ Hữu Nhân. Anh đánh giá cao cảm xúc video này mang tới cho người xe khi thể hiện qua góc nhìn của một người trẻ, từng bước khám phá Việt Nam, dù chưa hoàn hảo về kỹ thuật xử lý.

"Tôi đồng cảm và nhìn thấy mình ngày trẻ trong những thước phim của Hữu Nhân, một chàng trai khám phá quê hương, thể hiện bằng hình ảnh, video và lan tỏa đến người xem", nam giám khảo chia sẻ.

Việt Nam trong tôi Tác phẩm "Việt Nam trong tôi" của tác giả Vũ Hữu Nhân.

Với hạng mục Ảnh, Khoai Lang Thang đánh giá cao tác phẩm "Khúc tráng ca hòa bình" của tác giả Nguyễn Thế Anh. Hình ảnh ghi lại khoảnh khắc các chiến sĩ Quân đội Nhân dân Việt Nam thực hiện nghi thức kéo pháo bắt đầu buổi tổng duyệt cấp Nhà nước cho Lễ kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước. Anh nhận xét, tuy là bức ảnh tĩnh, tác giả vẫn cho thấy sự chuyển động trong đó, qua biểu cảm khi đang điều khiển pháo, sự nghiêm trang trên gương mặt, dáng đứng và hành động nghiêm chỉnh của các chiến sĩ.

Tác phẩm "Khúc tráng ca hòa bình" của tác giả Nguyễn Thế Anh.

Hơn hai trăm bài dự thi Vietnam Vibes đã được gửi tới ban giám khảo để chọn ra 8 giải thưởng cho hai hạng mục, ảnh và video. Cùng "cầm cân nảy mực" cùng Khoai Lang Thang là diva Hồng Nhung và PGS.TS Lâm Minh Châu - giảng viên cao cấp tại Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội).

Kết quả sẽ được công bố trong tháng 9 và trao giải tại tòa soạn Báo điện tử VnExpress. Cơ cấu giải thưởng mỗi hạng mục gồm:

Giải Nhất: 10 triệu đồng tiền mặt và phiếu du lịch Vietravel trị giá 10 triệu đồng.

Giải Nhì: 5 triệu đồng tiền mặt và phiếu du lịch trị giá 10 triệu đồng.

Giải Ba: 2 triệu đồng tiền mặt và phiếu du lịch trị giá 5 triệu đồng.

Giải Khuyến khích: Phiếu du lịch trị giá 5 triệu đồng.

Nhật Lệ