Khoai Lang Thang: 'Cảm xúc chân thật giúp video chạm trái tim khán giả'

YouTuber Khoai Lang Thang cho biết khi sáng tạo nội dung với cái tâm, quan tâm giá trị, thông điệp truyền tải, video sẽ chạm đến trái tim khán giả.

Ngay sau khi gala Vietnam iContent Awards 2024 khép lại, YouTuber Khoai Lang Thang trò chuyện với VnExpress cảm xúc lúc nhận cú đúp giải thưởng, nguyên tắc làm nghề, cách giúp video giữ chân người xem và kế hoạch sắp tới.

- Cảm xúc của anh khi nhận cú đúp tại Vietnam iContent Awards 2024?

- Tôi thấy may mắn và biết ơn khi được trao danh hiệu "Nhà sáng tạo nội dung của năm" và "Nhà sáng tạo nội dung được yêu thích nhất" (do độc giả bình chọn). May mắn vì mình định hướng trở thành nhà sáng tạo nội dung và biết ơn vì trong hành trình đó, có rất nhiều cô chú, anh chị, những người luôn ủng hộ phía sau màn hình nhỏ. Họ tiếp thêm động lực để tôi liên tục làm những video giá trị, hấp dẫn, từ đó dần hoàn thiện bản thân.

Tôi nhớ khoảnh khắc lần đầu lên sân khấu nhận cúp, chứng nhận "Nhà sáng tạo nội dung được yêu thích nhất", khi được mọi người gọi tên và đồng thanh động viên, tôi khó diễn tả cảm xúc lúc đó: vừa vui, cảm động, vừa thấy mình quá may mắn.

Khoai Lang Thang phát biểu cảm nghĩ khi nhận cú đúp giải thưởng tại Vietnam iContent Awards 2024. Ảnh: Duy Phong

- Anh đánh giá thế nào về quy mô Vietnam iContent Awards 2024 trong lần đầu tổ chức?

- Chương trình quy mô và ý nghĩa, không chỉ là nơi vinh danh, ban tổ chức còn khéo léo sắp xếp những khu vực, loạt hoạt động bên lề nhằm kết nối nhà sáng tạo trẻ với các doanh nghiệp lớn, đưa khán giả xích lại gần các YouTuber, TikTok họ yêu mến và cả nghệ sĩ nữa. Đồng thời, tôi đánh giá cao những tọa đàm, hội thảo, phiên chia sẻ kinh nghiệm từ các anh chị đi trước.

Tôi mong năm sau Vietnam iContent Awards 2024 sẽ có nhiều hạng mục đề cử hơn nữa để có thêm nhiều nhà sáng tạo nội dung trong nhiều mảng/lĩnh vực khác có cơ hội được vinh danh.

- Suốt 8 năm theo đuổi nghề sáng tạo nội dung, khoảnh khắc nào khiến anh nhớ nhất và chuyến đi nào để lại ấn tượng sâu sắc với anh?

- Tôi nhớ nhất chuyến về miền Tây lúc bắt đầu xây dựng kênh YouTube Khoai Lang Thang. Chuyến đi kéo dài vài tháng, giúp tôi hiểu rõ hơn nơi mình sinh ra và lớn lên. Tôi gặp rất nhiều người xa lạ, nhưng họ cho tôi cảm giác thân tình như gia đình.

- Nguyên tắc làm nghề của anh?

- Những ngày đầu làm nghề, mỗi video tôi thực hiện tự nhiên, đơn giản, không chèn hiệu ứng hay bất cứ kỹ thuật gì, may mắn có khán giả đón nhận. Suốt 8 năm qua, tự nhủ bản thân "cứ chân thành chắc chắn sẽ nhận được chân thành". Khi làm với cái tâm, quan tâm chất lượng sản phẩm, sẽ chạm đến trái tim người xem, được cộng đồng ủng hộ.

Sáng tạo nội dung mang đến cho tôi nhiều trải nghiệm quý giá: tình yêu của cộng đồng, có thêm nhiều bạn bè thân thiết như gia đình.

Khoai Lang Thang thăm vườn táo ở Hàn Quốc. Ảnh: NVCC

- Theo anh, nhà sáng tạo nội dung cần làm gì để giữ chân người xem?

- Tôi cho rằng các nhà sáng tạo nội dung cần duy trì 50% cảm xúc và 50% lý trí. Cảm xúc chân thật sẽ giúp video, sản phẩm số chạm đến trái tim khán giả. Trong khi đó, lý trí để hiểu thuật toán nền tảng cũng như giúp bản thân cân bằng nội dung phù hợp xu hướng.

- Kế hoạch sắp tới của anh?

- Tôi vẫn sẽ "lang thang" và hiện thực hóa ước mơ khám phá, tìm hiểu văn hóa mọi vùng đất trong và ngoài nước. Tôi mong có thể mang đến cho cộng đồng fan của mình những góc nhìn, cảm xúc chân thật nhất có thể.

Khoai Lang Thang tên thật là Đinh Võ Hoài Phương, nổi tiếng trong giới yêu thích "xê dịch" nhờ loạt video ghi nhận góc nhìn chân thực, gần gũi cùng lối dẫn dắt, tiếp cận câu chuyện văn hóa, con người một cách tự nhiên, dễ gây thiện cảm. Sau 8 năm, anh đăng gần 300 video về du lịch, ẩm thực, văn hóa trong nước lẫn quốc tế.

Đông Vệ thực hiện