Việt Nam được gì khi gia nhập Thỏa ước La - hay?

Doanh nghiệp Việt sẽ thuận lợi khi đăng ký và bảo hộ kiểu dáng công nghiệp tại gần 70 nước và doanh nghiệp nước ngoài cũng được bảo hộ ở Việt Nam.

Ngày 1/10 (giờ Hà Nội) Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh đã trao Văn kiện gia nhập Thỏa ước La-hay về đăng ký quốc tế kiểu dáng công nghiệp (Văn kiện Geneva 1999) cho Tổng Giám đốc WIPO Francis Gurry tại Thụy Sỹ. Thỏa ước sẽ có hiệu lực đối với Việt Nam sau ba tháng kể từ ngày nộp văn kiện.

Bộ trưởng Chu Ngọc Anh trao văn kiện của Việt Nam tới Tổng giám đốc WIPO.

Hệ thống La-hay được thiết lập nhằm tạo khả năng đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp tại nhiều nước thông qua một đơn đăng ký duy nhất nộp qua Văn phòng quốc tế của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) bằng một loại tiền thống nhất (đồng franc Thụy Sỹ), giúp người nộp đơn dễ thực hiện các thủ tục liên quan đến đăng ký bảo hộ, gia hạn hiệu lực, chuyển giao quyền sở hữu và các thủ tục khác liên quan đến đơn kiểu dáng công nghiệp. Người nộp đơn không cần phải nộp các đơn riêng lẻ tại từng nước muốn đăng ký bảo hộ, qua đó tránh các thủ tục phức tạp, tiết kiệm thời gian, công sức và chi phí.

Hiện các cá nhân, doanh nghiệp Việt Nam muốn bảo hộ kiểu dáng công nghiệp ở nước ngoài chỉ có một hình thức nộp đơn đăng ký trực tiếp cho các Cơ quan Sở hữu trí tuệ của từng quốc gia. Nghĩa là nếu muốn bảo hộ ở nhiều nước thì phải làm nhiều đơn khác nhau bằng ngôn ngữ và yêu cầu của nước sở tại, chịu nhiều khoản chi phí, đặc biệt là phí thuê luật sư. Các doanh nghiệp và cá nhân nước ngoài cũng gặp các khó khăn tương tự khi muốn bảo hộ kiểu dáng công nghiệp tại Việt Nam.

Số liệu thống kê của Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ), cho thấy lượng đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp của các tổ chức, cá nhân nước ngoài giai đoạn gần đây tăng trên15% mỗi năm, cụ thể: số đơn năm 2015 tăng 16% so với năm 2014; năm 2016 tăng 20% so với năm 2015; năm 2017 tăng 15% so với năm 2016. Tuy nhiên, trên thực tế, vẫn tồn tại các khó khăn về thủ tục và chi phí khiến cho lượng đơn đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp của người nước ngoài tại Việt Nam cũng như của người Việt Nam ra nước ngoài chỉ ở mức hạn chế.

Vì thế "Việc gia nhập Thỏa ước La-hay đáp ứng nhu cầu thực tiễn, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài nước trong đăng ký kiểu dáng công nghiệp, đảm bảo việc thực hành cam kết của Việt Nam trong các Hiệp định EVFTA, CPTPP cũng như trong khối ASEAN", Bộ trưởng Chu Ngọc Anh nói.