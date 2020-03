Đề cử 8 công trình xét Giải Tạ Quang Bửu 2020

Ngày 11/3, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố danh sách 8 công trình được lựa chọn vào danh sách đề cử xét giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2020.

Trong số này 5 Giải thưởng chính đề cử cho PGS.TS Phạm Tiến Sơn, Đại học Đà Lạt, lĩnh vực Toán học; PGS.TS Nguyễn Quang Hưng, Đại học Duy Tân, lĩnh vực Vật lý; TS Trần Mạnh Trí, Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội, lĩnh vực Hóa học; PGS.TS Vương Thị Ngọc Lan, Đại học Y Dược TP.HCM, lĩnh vực Khoa học Y Dược; TS Nguyễn Thạch Tùng, Đại học Dược Hà Nội, lĩnh vực Khoa học Y Dược.

3 đề cử Giải trẻ thuộc về TS Võ Hoàng Hưng, Đại học Sài Gòn, lĩnh vực Toán học; TS Nguyễn Trương Thanh Hiếu, Đại học Tôn Đức Thắng, lĩnh vực Vật lý; TS Hoàng Thanh Tùng, Viện Nghiên cứu Khoa học Tây nguyên - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, lĩnh vực Khoa học nông nghiệp.

Danh sách này sẽ được Hội đồng Giải thưởng họp đánh vào tháng 4 tới. Qua 6 năm tổ chức, Giải Tạ Quang Bửu đã được trao cho 17 nhà khoa học ở các trường đại học và viện nghiên cứu, thuộc các ngành, lĩnh vực: Toán học, Khoa học thông tin và máy tính, Vật lý, Hóa học, Khoa học trái đất và môi trường, Khoa học nông nghiệp, Khoa học y dược, Cơ học kỹ thuật.

Lễ trao Giải thưởng dự kiến được tổ chức tại Hà Nội vào tháng 5/2020, nhân dịp kỷ niệm ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5.

Giải thưởng Tạ Quang Bửu do Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức hàng năm, nhằm khích lệ và tôn vinh các nhà khoa học có kết quả công bố xuất sắc trong nghiên cứu cơ bản thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật.

Năm đề cử giải thưởng chính:

1. PGS.TS Phạm Tiến Sơn (Đại học Đà Lạt) với công trình "Generic properties for semialgebraic programs" xuất bản trên SIAM Journal on Optimization.

2. PGS.TS Nguyễn Quang Hưng (Đại học Duy Tân) với công trình "Simultaneous microscopic description of nuclear level density and radiative strength function" xuất bản Physical Review Letters.

3. TS. Trần Mạnh Trí (Đại học KHTN – ĐHQGHN) với công trình "Occurrence of phthalate diesters in indoor air from several Northern cities in Vietnam, and its implication for human exposure" xuất bản trên Science of the Total Environment.

4. PGS.TS Vương Thị Ngọc Lan (Đại học Y Dược TPHCM) với công trình "IVF transfer of Fresh or Frozen embryos in women without Polycystic Ovaries" xuất bản trên tạp chí The New England Journal of Medicine.

5. TS. Nguyễn Thạch Tùng (Đại học Dược Hà Nội) với công trình "Formulation and biopharmaceutical evaluation of supersaturatable self-nanoemulsifying drug delivery systems containing silymarin" trên tạp chí International Journal of Pharmaceutics.

Ba đề cử giải thưởng trẻ

1. TS. Võ Hoàng Hưng (Đại học Sài Gòn) với công trình "Convex integration for scalar conservation laws in one space dimension" xuất bản trên tạp chí SIAM Journal on Mathematical Analysis.

2. TS. Nguyễn Trương Thanh Hiếu (Đại học Tôn Đức Thắng) với công trình "Low-energy electron inelastic mean free path in materials" xuất bản trên Applied Physics Letters.

3. TS. Hoàng Thanh Tùng (Viện nghiên cứu Khoa học Tây Nguyên - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) với công trình "A system for large scale production of chrysanthemum using microponics with the supplement of silver nanoparticles under light-emitting diodes" xuất bản trên tạp chí Scientia Horticulturae.