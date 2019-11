Bộ Khoa học và Công nghệ nhận Huân chương lao động hạng Nhất

09h59

"Cộng đồng nhà khoa học Việt Nam sẵn sàng dấn thân"

Sau phần phim tài liệu, đại diện giới khoa học phát biểu ý kiến. Mở đầu bài phát biểu, Phó giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Anh Tuấn, Đại học Quốc gia gọi sự kiện 60 năm Bộ Khoa học và Công nghệ là "lục thập hoa giáp". Ông nhắc đến một câu nói của Triết gia Henri Frédríc Amiel thế kỷ XIX: "Society Lives by Faith and Develops by Science" (nghĩa là: Xã hội tồn tại bởi niềm tin và phát triển nhờ khoa học).

Phó giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Anh Tuấn chia sẻ: "Sự phát triển của khoa học góp phần củng cố niềm tin vào một xã hội Việt Nam thịnh vượng". Ảnh: Ngọc Thành.

"Nhìn lại chặng đường 60 năm xây dựng và phát triển của Bộ Khoa học và Công nghệ trong hành trình 74 năm bảo vệ và xây dựng đất nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, chúng ta càng thêm trân trọng những đóng góp to lớn của các cơ quan tiền thân, của Bộ và toàn ngành khoa học vào sự phát triển của đất nước trong hành trình sáu thập kỷ qua", nhà khoa học nói.

Đó là 3 mục tiêu quốc gia trong những ngày cả dân tộc đấu tranh để thống nhất đất nước, bao gồm: sản xuất - dân sinh - quốc phòng; là sự dấn thân mạnh mẽ của toàn giới khoa học Việt Nam cho những công trình thế kỷ của thời kỳ kiến thiết đất nước sau chiến tranh, như: Dầu khí Biển Đông, Thủy điện Hòa Bình, hay đường dây 500 KV Bắc-Nam; là những chương trình khoa học lớn về công nghệ cao, dữ liệu lớn, hệ tri thức Việt số hóa, chủ quyền lãnh thổ và lãnh hải quốc gia... góp phần đặt nền móng vững chắc cho đất nước phát triển trội vượt và hội nhập quốc tế sâu rộng trong thế kỷ XXI.

"Ủy ban Khoa học Nhà nước của ngày hôm qua - Bộ Khoa học và Công nghệ của ngày hôm nay không chỉ kiến tạo khoa học để đất nước phát triển và hội nhập mà còn góp phần quan trọng trong việc "củng cố niềm tin" cho xã hội Việt Nam ổn định và thịnh vượng", ông Hoàng Tuấn Anh nói.

Vị chuyên gia cho biết, cộng đồng khoa học Việt Nam đồng thời biểu thị niềm tin vào chính sách khoa học - công nghệ đổi mới của Đảng và Nhà nước hôm nay. Hiện nay ai cũng cảm nhận rõ cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ Tư đang tác động đến gần như mọi phương diện của đời sống xã hội toàn cầu. Nhiều ngành-nghề truyền thống vốn phổ biến một thời nay nay đứng trước thách thức có thể bị thay thế bởi rô-bốt và trí tuệ nhân tạo; không ít vị trí công việc được tích hợp theo hướng đa lĩnh vực và liên/xuyên ngành...

Trong bối cảnh đó, việc Bộ Khoa học và Công nghệ xác định "ưu tiên phát triển một số lĩnh vực liên ngành giữa khoa học tự nhiên với khoa học kỹ thuật và công nghệ, khoa học xã hội và nhân văn phục vụ phát triển bền vững" cho thấy sự phù hợp với xu hướng vận động chung của khoa học - công nghệ thế giới hiện nay. Quan trọng hơn, điều đó thể hiện sự bám sát quan điểm chỉ đạo của Đảng và Nhà nước trong Nghị quyết số 20 (ngày 31/10/2012) của Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

"Với tất cả lòng tự hào về những thành tựu to lớn đã đạt được của khoa học - công nghệ nước nhà trong 60 năm qua, và niềm tin mạnh mẽ vào chính sách khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của Đảng và Nhà nước, cộng đồng các nhà khoa học hôm nay đã sẵn sàng dấn thân, tiếp bước các thế hệ tiền bối, chung tay xây dựng cơ đồ chung, mong muốn được góp phần khiêm nhường nhưng thiết thực vào công cuộc xây dựng, phát triển, bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa", PGS.TSHoàng Tuấn Anh nói.