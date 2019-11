Bộ Khoa học và Công nghệ nhận Huân chương lao động hạng Nhất

Hà NộiSáng 30/11, Thủ tướng trao Huân chương lao động hạng Nhất cho Bộ Khoa học và Công nghệ trong lễ kỷ niệm 60 năm thành lập.

Lễ kỷ niệm có sự tham dự của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, cùng lãnh đạo các bộ, ngành, doanh nghiệp, tổ chức quốc tế và 2.000 đại biểu, cán bộ qua các thời kỳ.

Bộ trưởng Chu Ngọc Anh nhận Huân chương lao động hạng Nhất do Thủ tướng trao cho Bộ Khoa học và Công nghệ.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh đã có báo cáo 60 năm hoạt động của Bộ và ngành. Theo đó qua từng giai đoạn lịch sử, để phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ, tên gọi của Bộ đã có những thay đổi từ Ủy ban Khoa học Nhà nước ở ngày đầu thành lập (năm 1959), Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước (năm 1965), Ủy ban Khoa học Nhà nước (năm 1990), Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (năm 1992) và từ năm 2002 cho đến nay là Bộ Khoa học và Công nghệ.

"Nhưng dù với tên gọi nào thì Bộ cũng được giao nhiệm vụ là cơ quan tham mưu cao nhất cho Đảng, Quốc hội và Chính phủ trong việc hoạch định và triển khai các chính sách phát triển khoa học và kỹ thuật và hiện nay là khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo", Bộ trưởng nói.

Phát biểu tại sự kiện, đại diện các nhà khoa học, PGS.TS Hoàng Anh Tuấn, Đại học Quốc gia nhắc đến một câu nói của Triết gia Henri Frédríc Amiel thế kỷ XIX: "Society Lives by Faith and Develops by Science" (nghĩa là: Xã hội tồn tại bởi niềm tin và phát triển nhờ khoa học).

"Nhìn lại chặng đường 60 năm xây dựng và phát triển của Bộ Khoa học và Công nghệ trong hành trình 74 năm bảo vệ và xây dựng đất nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, chúng ta càng thêm trân trọng những đóng góp to lớn của các cơ quan tiền thân, của Bộ và toàn ngành khoa học vào sự phát triển của đất nước trong hành trình sáu thập kỷ qua", ông Tuấn nói. Ông cũng bày tỏ niềm tin vào chính sách khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của Đảng và Nhà nước.

"Cộng đồng các nhà khoa học hôm nay đã sẵn sàng dấn thân, tiếp bước các thế hệ tiền bối, chung tay xây dựng cơ đồ chung, mong muốn được góp phần khiêm nhường nhưng thiết thực vào công cuộc xây dựng, phát triển, bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa", PGS Tuấn nói.

Trong phần phát biểu của đại diện doanh nghiệp, ông Trần Bá Dương, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phẩn ô tô Trường Hải (THACO) cho biết, thời gian qua các doanh nghiệp khoa học công nghệ được Bộ Khoa học và Công nghệ hỗ trợ nhiều chính sách, cơ chế như xây dựng cơ sở dữ liệu, chuyên gia công nghệ, bản đồ công nghệ, tham gia các sự kiện kết nối cung cầu công nghệ, chợ công nghệ và thiết bị ở trong nước và quốc tế.

Ông Trần Bá Dương ghi nhận những ứng dụng khoa học công nghệ giúp doanh nghiệp có sự phát triển vượt bậc.

Theo ông Dương, doanh nghiệp nhận được sự hỗ trợ của Bộ Khoa học và Công nghệ, trong đó có Dự án "Nghiên cứu thiết kế, chế tạo xe khách giường nằm cao cấp mang thương hiệu Việt Nam". Nhờ dự án này, các phần mềm thiết kế và tính toán mô phỏng hiện đại, đào tạo đội ngũ kỹ sư được đầu tư và nâng cao trình độ nhân lực, qua đó góp phần gia tăng hàm lượng công nghệ trong sản phẩm và nâng tỉ lệ nội địa hóa xe bus lên 60%; xe tải lên 35%-40%.

Đánh giá cao những thành tựu 60 năm của Bộ Khoa học và Công nghệ, Thủ tướng đã trao Huân chương lao động hạng Nhất, ghi nhận những đóng góp hiệu quả của khoa học công nghệ đối với phát triển kinh tế đất nước.

Khoa học và công nghệ ngày càng đóng góp nhiều vào giá trị gia tăng của sản phẩm hàng hóa, trên 30% giá trị gia tăng trong sản xuất nông nghiệp, 38% trong sản xuất giống cây trồng, vật nuôi. Số lượng các bài báo khoa học, công trình công bố quốc tế của Việt Nam tăng nhanh, xếp thứ 56 trên tổng số hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ, tăng 8 bậc so với năm 2010. Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII) của Việt Nam liên tục tăng và 2019 xếp thứ 42 trên 129 quốc gia và đứng thứ 3 ASEAN.

"Huân chương Lao động hạng Nhất là kết quả xứng đáng, ghi nhận sự nổ lực các thế hệ cán bộ, lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ", Thủ tướng nhấn mạnh.

Từ trái qua: Thứ trưởng Lê Xuân Định, Thứ trưởng Bùi Thế Duy, Thứ trưởng Phạm Công Tạc, Thứ trưởng Trần Văn Tùng và Bộ trưởng Chu Ngọc Anh đón nhận huân chương lao động hạng Nhất từ Thủ tướng. Ảnh Ngọc Thành.

Nêu mục tiêu của Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030, tầm nhìn đến 2045 của Việt Nam là phát triển thịnh vượng, Thủ tướng cho rằng để làm được cần phát huy mạnh mẽ nguồn vốn trí tuệ và sức sáng tạo của con người Việt Nam. Xã hội phải lấy khoa học, công nghệ làm một động lực tăng trưởng chủ yếu, dần thay thế các nguồn lực đầu vào truyền thống là tài nguyên thiên nhiên và lao động trình độ thấp.

Ông cũng nêu 5 nhiệm vụ đối với Bộ Khoa học và Công nghệ và đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ nghiên cứu khoa học và lưu ý phải mạnh mẽ, quyết liệt để thúc đẩy phát triển khoa học và công nghệ nước nhà.

Sau lời chia sẻ của Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh đáp từ những chỉ đạo của Thủ tướng. Người đứng đầu Bộ cam kết sẽ lĩnh hội 5 nhiệm vụ mà Thủ tướng giao phó.

Ông cũng khẳng định, Bộ Khoa học và Công nghệ thời gian tới sẽ triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tiếp tục đổi mới hệ thống sáng tạo quốc gia theo hướng lấy doanh nghiệp làm trung tâm và trường đại học là chủ thể nghiên cứu mạnh. Thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo quốc gia để phát triển mạnh lực lượng doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo có tiềm năng tăng trưởng nhanh.

Các giải pháp về kinh tế, thương mại, đầu tư và cải thiện môi trường kinh doanh cũng được triển khai đồng bộ để kích cầu công nghệ và nhu cầu đổi mới sáng tạo từ khu vực doanh nghiệp. Tăng cường năng lực hấp thụ công nghệ của doanh nghiệp thông qua tiếp tục khuyến khích doanh nghiệp đầu tư lập quỹ phát triển khoa học và công nghệ, thành lập viện nghiên cứu, doanh nghiệp khoa học và công nghệ, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo. Tăng cường hợp tác công tư trong triển khai các dự án công nghệ quy mô lớn và hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo.

Đối với các trường đại học, nghiên cứu khoa học phải là nhiệm vụ bắt buộc, Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ quan tâm đầu tư kinh phí và cơ sở hạ tầng nghiên cứu, phòng thí nghiệm trọng điểm, nhóm nghiên cứu mạnh, trung tâm xuất sắc trong các trường đại học.

"Bộ sẽ tiếp tục đổi mới hoạt động quản lý khoa học và công nghệ theo hướng dỡ bỏ các rào cản, giải phóng tối đa tiềm năng sáng tạo. Phát triển đội ngũ cán bộ khoa học mạnh, kết hợp đồng thời biện pháp động viên, khuyến khích và đặt yêu cầu trở lại đối với nhà khoa học", Bộ trưởng Chu Ngọc Anh khẳng định.

Chương trình kỷ niệm 60 năm thành lập Bộ Khoa học và Công nghệ kết thúc bằng màn biểu diễn nghệ thuật "Vươn tới những tầm cao".

Trước đó Thủ tướng đã cắt băng khai mạc triển lãm thành tựu khoa học công nghệ. Triển lãm gồm hai khu trưng bày theo chủ đề là Con đường khoa học và Ứng dụng khoa học, công nghệ trong doanh nghiệp, chiếm trọn không gian tầng một và tầng hai Trung tâm Hội nghị Quốc gia, mở cửa tự do ngày 29-30/11.

Thủ tướng thăm triển lãm 60 năm Bộ Khoa học Công nghệ Thủ tướng cắt băng khai mạc triển lãm và tham quan các gian hàng. Video: Thế Quỳnh.

Tầng một triển lãm quy tụ 60 gian hàng của 60 doanh nghiệp tiêu biểu trong nhiều lĩnh vực: nông nghiệp, y tế, giao thông vận tải... Các doanh nghiệp mang đến những sản phẩm khoa học, công nghệ đặc sắc, có giá trị thương mại cao như náy bay không người lái, mô hình vệ tinh, tàu ngầm...

Khu trưng bày tầng hai tái hiện lịch sử 60 năm phát triển Bộ Khoa học và Công nghệ, những thành tựu nổi bật của ngành trong tiến trình phát triển đất nước.

VnExpress