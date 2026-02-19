Khi công nghệ quyết định huy chương Olympic mùa Đông

Các hãng xe mang hầm gió, vật liệu và phần mềm mô phỏng vào đường băng tuyết khiến cuộc đua huy chương Olympic mùa Đông ngày càng được quyết định bởi công nghệ.

Một VĐV trong phần thi xe trượt băng tốc độ ở Olympic mùa Đông 2026.

Thể thao đỉnh cao ngày càng được tóm gọn trong phương trình quen thuộc: đầu tư để gặt hái thành công. Sự hậu thuẫn của các "ông lớn" ngành ôtô đang trở thành vũ khí bí mật trong cuộc đua giành HC vàng ở các nội dung xe trượt băng tốc độ. BMW hỗ trợ Đức, trong khi Mỹ bắt tay Honda và Dallara. Trước đó, McLaren từng đồng hành cùng Anh và Ferrari sát cánh với Italy.

Tại Olympic Bắc Kinh 2022, đội tuyển Đức thống trị các nội dung xe trượt băng tốc độ - gồm xe trượt lòng máng có người lái (bobsleigh), xe trượt một người nằm ngửa điều khiển (luge) và xe trượt một người nằm sấp lao đầu xuống dốc (skeleton) - khi giành 16/27 huy chương, trong đó có 9/12 HC vàng.

Tại Olympic mùa Đông Milan-Cortina 2026 đang diễn ra tại Italy, họ tiếp tục thâu tóm các danh hiệu cá nhân nam và nữ nội dung luge (xe trượt một người).

Thành công ấy không chỉ đến từ truyền thống. Từ năm 2010, Liên đoàn Thể thao băng tuyết Đức hợp tác cùng BMW, mở ra bước ngoặt công nghệ cho đội tuyển. Trước Olympic 2022, hãng xe Đức phối hợp với Siemens và Allianz phát triển các tấm đế đinh cá nhân hóa cho VĐV skeleton - nội dung mà VĐV phải chạy đà rồi úp người lên xe trượt nhỏ, lao xuống với tốc độ hơn 100 km/h.

Các tấm đế này có thể gắn vào bất kỳ giày điền kinh nào thông qua hệ thống ren sẵn có, với tối đa 250 mũi đinh thép, được in 3D tại Munich. Thách thức lớn nhất là bảo đảm mũi đinh chịu được tải trọng lớn mà không mòn hay gãy. BMW áp dụng kỹ thuật thấm nitơ plasma - vốn dùng cho trục khuỷu động cơ - để tăng độ cứng cho thép.

Không dừng ở đó, hãng còn tích hợp phần mềm dữ liệu trên xe trượt, trước mắt ở nội dung luge (VĐV nằm ngửa, chân hướng về phía trước khi đổ dốc). Phần mềm thu thập mô phỏng và đo đạc nhằm xác định quỹ đạo tối ưu cho từng đường băng. Dự án do cựu vô địch trẻ thế giới môn luge Julian von Schleinitz - hiện là Giám đốc Xuất sắc Công nghệ của BMW - phát triển, kết hợp kinh nghiệm thi đấu và nền tảng kỹ thuật.

Felix Loch - huyền thoại người Đức của môn xe trượt một người (luge). Ảnh: Marca

Cuộc chạy đua công nghệ nhanh chóng lan rộng. Mùa hè năm ngoái, Mỹ ký thỏa thuận với Acura - thương hiệu thuộc Honda - để sử dụng hầm gió tại Ohio, đồng thời đặt chế tạo khung xe từ Dallara, nhà sản xuất khung gầm hàng đầu của IndyCar. Hợp tác kéo dài đến năm 2030, với trọng tâm là monobob (xe trượt lòng máng một người lái, thay vì hai hoặc bốn người như truyền thống) và skeleton đồng đội nam - nữ, nội dung mới của Olympic.

"Đó là giấc mơ còn dang dở trong tôi", Ander Mirambell - người đặt nền móng cho đội monobob và skeleton Tây Ban Nha - chia sẻ. Anh từng mong muốn dự Olympic với toàn bộ trang thiết bị sản xuất tại Tây Ban Nha, từ xe trượt đến trang thiết bị, nhưng rốt cuộc chỉ hiện thực hóa được chiếc mũ bảo hiểm phát triển cùng một đại học tại Catalonia, đôi giày từ Munich và găng tay thi đấu.

Trước Đức và Mỹ, Anh từng tiên phong hợp tác công nghệ với McLaren trước Olympic Sochi 2014. Tuy nhiên, dự án gây tranh cãi khi ngân sách bị cắt giảm ở nhiều môn khác. Hiện McLaren chỉ còn hỗ trợ một số hạng mục kỹ thuật cho trượt tuyết đổ đèo.

Tại Italy, Ủy ban Olympic quốc gia (CONI) cũng chưa tái khởi động hợp tác với Ferrari như giai đoạn 2006-2018, khi hãng cung cấp chuyên môn khí động học và hầm gió cho các đội xe trượt.

Giờ đây, cuộc đua trên băng không chỉ là màn so tài giữa các VĐV, mà còn là sân chơi của công nghệ. Ở đó, từng phần nghìn giây được quyết định bởi vật liệu, phần mềm và mức đầu tư phía sau.

Hồng Duy (theo Marca)