'Khánh Hòa tích cực quảng bá du lịch an toàn'

Bà Nguyễn Thị Lệ Thanh, Giám đốc Sở Du lịch Khánh Hòa, cho biết Sở có những kế hoạch truyền thông nhằm từng bước phục hồi hoạt động du lịch.

Sau hơn 6 tháng, hoạt động du lịch bị "đóng băng" do dịch Covid-19 bùng phát mạnh mẽ tại tất cả tỉnh, thành Việt Nam, ngày 25/11, Khánh Hòa đã đón chuyến bay của hãng hàng không Bamboo Airways chở 293 hành khách. Trong đó, 43 khách du lịch đi theo chương trình thí điểm hộ chiếu vaccine từ sân bay Incheon, Hàn Quốc. Đây là những người nước ngoài đầu tiên tới Khánh Hòa du lịch kể từ khi có dịch Covid-19.

Để có được thành công này, bà Lệ Thanh chia sẻ Sở Du lịch Khánh Hòa đã phải lên kế hoạch truyền thông theo từng giai đoạn nhằm thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế bằng các hoạt động phù hợp, thiết thực với chủ đề "Nha Trang biển gọi", khẳng định Khánh Hòa là điểm đến an toàn, hấp dẫn và chất lượng. Các hoạt động được triển khai truyền thông trên website: nhatrang-travel.com, cập nhật thông tin - hình ảnh điểm đến, sản phẩm du lịch mới tiêu biểu, hoạt động sự kiện văn hóa - nghệ thuật du lịch trên địa bàn tỉn. Chuyên mục "Chương trình khuyến mãi" cũng được mở trên website.

Bà Nguyễn Thị Lệ Thanh, Giám đốc Sở Du lịch Khánh Hòa.

Sở không ngừng thực hiện truyền thông trên Báo Khánh Hòa, Báo điện tử VnExpres và trên các kênh của Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa, Đài Phát thanh và Truyền hình Việt Nam; thực hiện truyền thông trên các ứng dụng Zalo, Instagram, Youtube... Lãnh đạo tỉnh còn thực hiện các thủ tục liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ đối với tác phẩm đạt giải cuộc thi thương hiệu du lịch Nha Trang - Khánh Hòa để làm Bộ nhận diện thương hiệu của ngành du lịch; cung cấp một số nội dung truyền thông du lịch Khánh Hòa trên các ấn phẩm, màn hình TVC máy bay và các điểm bán vé, phòng chờ máy bay của Vietnam Airlines.

"Để tăng cường hiệu quả cho chiến dịch 'Sống trọn vẹn tại Việt Nam' do Tổng cục Du lịch triển khai, Sở Du lịch Khánh Hòa tích cực thúc đẩy hoạt động xúc tiến, quảng bá, kích cầu phục hồi du lịch, bao gồm: thiết kế bộ nhận diện; xây dựng các video quảng bá; hoặc quảng bá qua các hình ảnh, bài viết trên các kênh truyền thông quốc tế và trong nước. Đồng thời Trung tâm Hỗ trợ khách du lịch luôn trực hỗ trợ và cung cấp thông tin du lịch 24/7 qua hotline *2258", bà Lệ Thanh nói.

Bên cạnh kế hoạch truyền thông mạnh mẽ, trong thời kỳ dịch bệnh, Sở Du lịch Khánh Hòa đã ban hành văn bản hướng dẫn triển khai kế hoạch thích ứng an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 đối với hoạt động của các cơ sở kinh doanh lĩnh vực du lịch. Các doanh nghiệp tập trung xây dựng kế hoạch, phương án, kịch bản ứng phó, đáp ứng tiêu chí an toàn phòng, chống dịch Covid-19 và thông báo cho Sở Du lịch trước khi đi vào hoạt động. Doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm quán triệt, quản lý người lao động và khách du lịch thực hiện đầy đủ các quy định về phòng, chống dịch hiện hành, bảo đảm an toàn cho người lao động, cộng đồng.

Với việc tiếp đón khách quốc tế, tỉnh Khánh Hòa tập trung vào những thị trường khách đã kiểm soát tốt dịch Covid-19. Khách quốc tế có hộ chiếu vaccine phải có bảo hiểm du lịch chi trả toàn bộ chi phí điều trị nếu trở thành F0. Khi đến Khánh Hòa, du khách sẽ đi theo các chương trình khép kín, có sự giám sát chặt chẽ của các công ty lữ hành, cơ quan chức năng.

Đối với doanh nghiệp tham gia chương trình thí điểm đón khách quốc tế cần xây dựng kế hoạch đón khách, phương án tổ chức đoàn đảm bảo an toàn chống dịch và các phương án xử lý sự cố; cam kết thực hiện đầy đủ các quy định khi tham gia chương trình thí điểm gửi về Tổng cục Du lịch, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Sở quản lý du lịch địa phương thí điểm đón khách du lịch để tổng hợp thông báo tới các cơ quan chức năng.

Các công ty lữ hành phải có hợp đồng với các cơ sở cung ứng dịch vụ, trong đó phân định rõ trách nhiệm cung cấp các dịch vụ an toàn cho khách du lịch, các phương án phối hợp xử lý sự cố phát sinh; trường hợp khách là F0, F1 không tự thanh toán các chi phí phát sinh liên quan thì doanh nghiệp chịu trách nhiệm thanh toán với đơn vị liên quan...

Các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ, tham gia đón khách quốc tế phải đăng ký, cam kết với chính quyền địa phương về việc đảm bảo phương án phục vụ khách du lịch an toàn, phương án xử lý sự cố phát sinh; tuân thủ các quy định về an toàn dịch tễ. Tất cả người tham gia trực tiếp vào quy trình đón và phục vụ du khách đều được tiêm đủ liều vaccine, các cơ sở lưu trú phải bố trí các phòng để cách ly tạm thời các trường hợp có dấu hiệu nghi ngờ mắc Covid-19.

Khánh Hòa là điểm đến hấp dẫn với khách du lịch trong nước và quốc tế.

Trước đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức đoàn làm việc với UBND tỉnh Khánh Hòa về công tác chuẩn bị triển khai hướng dẫn tạm thời thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến Khánh Hòa do ông Đoàn Văn Việt - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm trưởng đoàn trong 2 ngày (từ ngày 22/11 đến ngày 23/11). Sở Du lịch Khánh Hòa đã tổ chức khảo sát việc triển khai các phương án đón khách du lịch quốc tế có hộ chiếu vaccine đảm bảo an toàn phòng, chống dịch tại các khu nghỉ dưỡng ở khu Bãi Dài (huyện Cam Lâm): Khách sạn nghỉ dưỡng Riviera Cam Ranh, Alma, Fusion, Radisson Blu Cam Ranh và Wyndham Grand KN Paradise Cam Ranh.

Thứ trưởng Đoàn Văn Việt đánh giá cao tinh thần chủ động vào cuộc của UBND tỉnh Khánh Hòa trong việc triển khai kế hoạch thí điểm đón khách quốc tế của Bộ phát động trong thời gian qua. Trong đó, Khánh Hòa đã hỗ trợ rất tích cực cho doanh nghiệp du lịch trong việc tiêm vaccine phòng, chống Covid-19 cho người lao động trong ngành du lịch và hiện nay tỷ lệ mũi 2 đã đạt 100%.

Tính đến thời điểm hiện nay, Khánh Hòa có 36 cơ sở được phép đón khách du lịch quốc tế có hộ chiếu vaccine, gồm: 25 cơ sở lưu trú du lịch thuộc khu vực Bắc bán đảo Cam Ranh và khu vực biệt lập; 6 khu điểm du lịch; một cơ sở mua sắm; 4 đơn vị lữ hành vận chuyển.

Bà Lệ Thanh cho rằng du lịch biển đảo Nha Trang - Khánh Hòa chưa bao giờ hết sức hút với du khách trong và ngoài nước với các điểm đến ấn tượng như: đảo yến Hòn Nội, Hòn Mun, Hòn Tằm, Thủy cung Trí Nguyên (nay là Sỏi - Island), đảo Điệp Sơn... Bên cạnh tour 4 đảo truyền thống, còn có tour 3 đảo, các tour theo yêu cầu của du khách. Ngoài việc khai thác được lợi thế về biển đảo và quần thể công viên giải trí tại Hòn Tre cũng thu hút rất nhiều du khách quốc tế tới nghỉ dưỡng và vui chơi. Đồng thời, với sự đầu tư về cơ sở hạ tầng: Cảng Hàng không quốc tế Cam Ranh hiện đại được Hội đồng sân bay quốc tế chứng nhận là sân bay an toàn y tế, các cơ sở lưu trú đẳng cấp quốc tế, các công trình văn hóa nổi tiếng.

Hải My