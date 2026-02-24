Khánh Hòa duyệt nhiệm vụ quy hoạch dự án hơn 1,5 tỷ USD của Sun Group

Ban Quản lý Khu kinh tế và khu công nghiệp tỉnh Khánh Hòa duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết khu đô thị mới Tu Bông, tổng vốn hơn 1,5 tỷ USD của Sun Group.

Theo quyết định, thời hạn lập quy hoạch của dự án chia thành hai giai đoạn, đến 2030 và 2040. Liên danh Công ty TNHH Mặt Trời Phú Quốc và Công ty TNHH Mặt Trời Hạ Long (thuộc Sun Group) là đơn vị tổ chức lập quy hoạch. Liên danh này cũng là chủ đầu tư dự án.

Việc duyệt nhiệm vụ quy hoạch là bước quan trọng, làm cơ sở để chủ đầu tư lập các đồ án quy hoạch phân khu, chi tiết, quản lý xây dựng dự án.

Khu đô thị mới Tu Bông có tổng diện tích hơn 2.579 ha, thuộc địa bàn các xã Vạn Thắng, Tu Bông và Đại Lãnh, trong đó có hơn 621 ha đất hình thành từ lấn biển. Vị trí này giáp vịnh Vân Phong và bán đảo Hòn Gốm.

Dự án được định hướng trở thành khu đô thị mới cao cấp, dịch vụ, tài chính và văn phòng. Chức năng chính gồm đất ở, nhà ở thương mại, công trình dịch vụ - du lịch nghỉ dưỡng, cơ sở lưu trú tiêu chuẩn quốc tế, cùng hệ thống trường học, y tế, trung tâm thương mại, công viên chuyên đề...

Cơ cấu sản phẩm gồm 1.000 căn liền kề, 600 biệt thự, hơn 3.800 căn hộ chung cư, 1.130 nhà ở xã hội... cung ứng chỗ ở cho khoảng 74.700 người. Quy mô khách du lịch, lưu trú sẽ được chủ đầu tư xác định trong quá trình lập quy hoạch chi tiết.

Một góc khu vực Bắc Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: Bùi Toàn

Dự án được định hướng khai thác tối đa địa hình tự nhiên, tận dụng cảnh quan biển và núi. Các trục không gian chính đều hướng biển, đan xen lõi xanh tại từng khu nhà và hệ thống công viên sinh thái, mặt nước lớn làm điểm nhấn.

Hồi tháng 6/2025, Thủ tướng đã chấp thuận chủ trương đầu tư khu đô thị mới Tu Bông, với tổng vốn hơn 40.000 tỷ đồng, chưa gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư khoảng 2.800 tỷ. Thời gian hoạt động dự án 50 năm.

Tổ chức, cá nhân nước ngoài không được mua nhà tại dự án trong bán kính 200 m tính từ đất quốc phòng (đội công tác biên phòng Vạn Long, đồn biên phòng Đầm Môn) và tại khu vực biên giới biển.

Khánh Hòa là một trong những thủ phủ du lịch nghỉ dưỡng ở duyên hải Nam Trung Bộ. Thị trường bất động sản khu vực này phát triển mạnh trong nhiều năm qua. Tính đến tháng 10/2025, tỉnh này thu hút 66 dự án đầu tư ngoài ngân sách với tổng vốn đăng ký gần 459.000 tỷ đồng, trong đó có 8 dự án FDI. Nhiều chủ đầu tư lớn quan tâm và phát triển dự án tại tỉnh như Vingroup, Sun Group, Ecopark, Hòa Phát, Sovico...

Đình Trí